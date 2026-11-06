Bugün
20:00
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Bugün
20:00
Antalyaspor
Bursaspor
Bugün
20:00
Sarıyer
Iğdır FK
Bugün
22:30
Hamburger SV
Mönchengladbach
Bugün
23:00
Everton
Coventry City
Bugün
23:00
Sevilla
Alaves
Bugün
22:45
Venezia
Udinese
Bugün
22:45
Toulouse
Strasbourg
Bugün
22:00
Willem
PEC Zwolle

Eyüpspor'da Kocaelispor öncesi iki eksik

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor'da Kocaelispor öncesi iki eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Melek Dakan düdük çalacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Eyüpspor, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, 3. haftada Alanyaspor'u yenerek aldığı 3 puanın ardından oynadığı 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kocaelispor ise 16 puanla 8. basamakta bulunuyor.

Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Simone Giordano ile Taşkın İlter'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.