Eyüpspor'da Kocaelispor öncesi iki eksik

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Melek Dakan düdük çalacak.
Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Eyüpspor, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, 3. haftada Alanyaspor'u yenerek aldığı 3 puanın ardından oynadığı 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.
Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kocaelispor ise 16 puanla 8. basamakta bulunuyor.
Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Simone Giordano ile Taşkın İlter'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Ligde oynadığı 10 maçta 1 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Eyüpspor, topladığı 3 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, 3. haftada Alanyaspor'u yenerek aldığı 3 puanın ardından oynadığı 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.
Geride kalan haftalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kocaelispor ise 16 puanla 8. basamakta bulunuyor.
Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Simone Giordano ile Taşkın İlter'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
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