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İsmail Kartal'dan Tractor FC iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan İsmail Kartal, İran ekibi Tractor FC ile görüşmelere başladığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 09:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Tractor FC iddialarına yanıt!
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Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal, İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC ile görüşmelere başladığı iddialarına yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İran medyasına konuşan Kartal, şu anda somut bir görüşme olmadığını belirtti.

"DİNLENMEK İSTİYORUM"

Daha önce İran'da Persepolis'i de çalıştıran Kartal, geleceğine ilişkin çıkan haberler üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda herhangi bir somut görüşme yok. Fenerbahçe sonrasındaki bu süreçte bir süre dinlenmek istiyorum."



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