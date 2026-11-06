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Beşiktaş'ın radarında 1,96'lık stoper! Italiano'dan onay çıktı

Ocak ayında savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Union Saint-Gilloise forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla'yı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 09:55
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın radarında 1,96'lık stoper! Italiano'dan onay çıktı
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala transfer listesini belirledi. Siyah beyazlılar'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Union Saint-Gilloise forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibine transfer olan 1.96 mt. boyundaki başarılı stoperi Avrupa devlerinin de yakından izlediği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan devi Milan da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 5 milyon euro piyasa değeri olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

ITALIANO'DAN ONAY ÇIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da genç stoper Massire Sylla'nın transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'nın kapısını çalması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Sylla, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.



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