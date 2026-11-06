Beşiktaş'ın radarında 1,96'lık stoper! Italiano'dan onay çıktı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala transfer listesini belirledi. Siyah beyazlılar'ın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Union Saint-Gilloise forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibine transfer olan 1.96 mt. boyundaki başarılı stoperi Avrupa devlerinin de yakından izlediği öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan devi Milan da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 5 milyon euro piyasa değeri olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
ITALIANO'DAN ONAY ÇIKTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da genç stoper Massire Sylla'nın transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'nın kapısını çalması bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Sylla, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri de Union Saint-Gilloise forması giyen 21 yaşındaki Senegalli stoper Massire Sylla.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika ekibine transfer olan 1.96 mt. boyundaki başarılı stoperi Avrupa devlerinin de yakından izlediği öğrenildi.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Beşiktaş'ın yanı sıra İtalyan devi Milan da oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 5 milyon euro piyasa değeri olan genç yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
ITALIANO'DAN ONAY ÇIKTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun da genç stoper Massire Sylla'nın transferine onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'nın kapısını çalması bekleniyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen Sylla, 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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