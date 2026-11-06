Beşiktaş'a Meksikalı stoper! Rota İtalya

Beşiktaş, savunma hattında yaşanan sorunları gidermek amacıyla ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ın haberine göre, Serdal Adalı yönetimi, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Johan Vasquez'i transfer listesine aldı.
Siyah-beyazlıların, Meksika Milli Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki stoper için ocak ayında harekete geçmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TAN JOHAN VASQUEZ HAMLESİ!
Son haftalarda savunmada yapılan bireysel hatalar nedeniyle puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, defans hattına takviye yapmayı planlıyor.
Özellikle Emmanuel Agbadou'nun Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansı eleştirilere neden olurken siyah-beyazlılar; Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde ikişer gol gördü.
Bu gelişmelerin ardından yönetimin savunma transferine öncelik verdiği belirtildi.
GENOA İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR!
Beşiktaş'ın gündemine aldığı Johan Vasquez, Genoa'da kaptanlık görevini üstleniyor.
Meksikalı savunmacının İtalyan kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, kış transfer dönemi için Genoa ile temasa geçmesinin beklendiği aktarıldı.
11 MAÇTA 2 GOLE KATKI!
Johan Vasquez, bu sezon Genoa formasıyla Serie A'da 9, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev yaptı.
Toplam 11 maçta 891 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Meksikalı stoperin piyasa değerinin 14 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.
SOL BEKTE DE GÖREV YAPABİLİYOR!
Sol ayağını etkili kullanan Johan Vasquez, stoperin yanı sıra sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor.
Geriden oyun kurabilme becerisiyle öne çıkan Meksikalı futbolcu, savunmadaki fiziksel mücadelesi ve öne çıkarak yaptığı müdahalelerle dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek amacıyla Vasquez için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların, Meksika Milli Takımı'nda da görev yapan 28 yaşındaki stoper için ocak ayında harekete geçmesi bekleniyor.
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BEŞİKTAŞ'TAN JOHAN VASQUEZ HAMLESİ!
Son haftalarda savunmada yapılan bireysel hatalar nedeniyle puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, defans hattına takviye yapmayı planlıyor.
Özellikle Emmanuel Agbadou'nun Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansı eleştirilere neden olurken siyah-beyazlılar; Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarında kalesinde ikişer gol gördü.
Bu gelişmelerin ardından yönetimin savunma transferine öncelik verdiği belirtildi.
GENOA İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR!
Beşiktaş'ın gündemine aldığı Johan Vasquez, Genoa'da kaptanlık görevini üstleniyor.
Meksikalı savunmacının İtalyan kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Siyah-beyazlı yönetimin, kış transfer dönemi için Genoa ile temasa geçmesinin beklendiği aktarıldı.
11 MAÇTA 2 GOLE KATKI!
Johan Vasquez, bu sezon Genoa formasıyla Serie A'da 9, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada görev yaptı.
Toplam 11 maçta 891 dakika süre alan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Meksikalı stoperin piyasa değerinin 14 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.
SOL BEKTE DE GÖREV YAPABİLİYOR!
Sol ayağını etkili kullanan Johan Vasquez, stoperin yanı sıra sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor.
Geriden oyun kurabilme becerisiyle öne çıkan Meksikalı futbolcu, savunmadaki fiziksel mücadelesi ve öne çıkarak yaptığı müdahalelerle dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek amacıyla Vasquez için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.