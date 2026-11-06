Beşiktaş yenilgisi İskoç basınında! Manşetlerde tek isim

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup olması, İskoç basınında geniş yer buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen galibiyete ulaşan Celtic, organizasyondaki ilk üç puanını elde etti. Beşiktaş ise ilk mağlubiyetini yaşayarak 7 puanda kaldı.
İskoç basınında yapılan değerlendirmelerde özellikle iki gol atan Camilo Duran ve teknik direktör Martin O'Neill'in oyuncu değişiklikleri dikkat çekti.
THE SCOTSMAN: "YEDEK KULÜBESİNDEN GELEN GOLLER!"
The Scotsman, Celtic'in ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle galibiyete ulaştığını vurguladı.
"Yedek kulübesinden gelen gollerle Celtic, Beşiktaş karşısında geriden gelerek 3-2'lik galibiyet elde etti."
İlk yarının düşük tempoda geçtiğini belirten gazete, Celtic'in Beşiktaş ceza sahasında yalnızca bir şut çektiğine dikkat çekti.
Haberde ayrıca eski Rangers futbolcusu Vaclav Cerny'nin maç boyunca tribünler tarafından yuhalandığı belirtildi.
DAILY RECORD: "CELTIC'İN HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ BEŞİKTAŞ'I YAKTI!"
Daily Record, Celtic'in ikinci yarıda gerçekleştirdiği geri dönüşü ön plana çıkardı.
"Parkhead'deki maçın ikinci yarısı, Callum Osmand ve Camilo Duran'ın attığı gollerle alevlendi ve şu ana kadar sönük geçen sezona yeni bir soluk getirdi."
Martin O'Neill'in oyuncu değişikliklerinin karşılaşmanın sonucuna etki ettiğini vurgulayan gazete, Osmand ve Duran'ın son bölümlerdeki performansını övdü.
THE TIMES: "CELTIC İLK GALİBİYET İÇİN CANLANDI!"
The Times, Celtic'in maçın son bölümünde sergilediği performansa dikkat çekti.
"Oyuna sonradan giren Callum Osmand ve Camilo Duran'ın golleriyle İskoç şampiyonu, maçın son yarım saatinde unutulmaz bir performans sergileyerek skoru değiştirdi."
SKY SPORTS: "OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ GALİBİYETİ GETİRDİ!"
Sky Sports, Celtic'in Beşiktaş karşısındaki galibiyetinde Martin O'Neill'in hamlelerinin belirleyici olduğunu yazdı.
"Martin O'Neill'in ilham verici oyuncu değişiklikleri, Celtic'in Beşiktaş karşısında geriden gelerek 3-2'lik galibiyetle Avrupa Ligi macerasına yeniden hayat vermesini sağladı."
Haberde Camilo Duran ve Callum Osmand'ın oyuna sonradan girerek Celtic'in ilk Avrupa Ligi galibiyetinde önemli rol oynadığı belirtildi.
TNT SPORTS: "DURAN DURAN HAVASI ESTİ!"
TNT Sports, karşılaşmada iki gol kaydeden Camilo Duran'ın performansını manşetine taşıdı.
"Celtic'in çılgın geri dönüşünde Camilo'nun iki golüyle Duran Duran havası esti."
Haberde ayrıca, "Camilo Duran'ın iki golüyle Martin O'Neill'in öğrencileri, çılgın bir geri dönüşün ardından zafere ulaştı." ifadelerine yer verildi.
İSKOÇ BASININDA CAMILO DURAN ÖNE ÇIKTI!
Celtic'in Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, İskoç basınında özellikle ikinci yarıdaki geri dönüş ve oyuna sonradan dahil olan futbolcuların katkıları üzerinden değerlendirildi.
İki gol atan Camilo Duran, karşılaşmanın ardından yayımlanan haberlerde en fazla öne çıkarılan isimlerden biri oldu.
İskoç basınında yapılan değerlendirmelerde özellikle iki gol atan Camilo Duran ve teknik direktör Martin O'Neill'in oyuncu değişiklikleri dikkat çekti.
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THE SCOTSMAN: "YEDEK KULÜBESİNDEN GELEN GOLLER!"
The Scotsman, Celtic'in ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle galibiyete ulaştığını vurguladı.
"Yedek kulübesinden gelen gollerle Celtic, Beşiktaş karşısında geriden gelerek 3-2'lik galibiyet elde etti."
İlk yarının düşük tempoda geçtiğini belirten gazete, Celtic'in Beşiktaş ceza sahasında yalnızca bir şut çektiğine dikkat çekti.
Haberde ayrıca eski Rangers futbolcusu Vaclav Cerny'nin maç boyunca tribünler tarafından yuhalandığı belirtildi.
DAILY RECORD: "CELTIC'İN HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ BEŞİKTAŞ'I YAKTI!"
Daily Record, Celtic'in ikinci yarıda gerçekleştirdiği geri dönüşü ön plana çıkardı.
"Parkhead'deki maçın ikinci yarısı, Callum Osmand ve Camilo Duran'ın attığı gollerle alevlendi ve şu ana kadar sönük geçen sezona yeni bir soluk getirdi."
Martin O'Neill'in oyuncu değişikliklerinin karşılaşmanın sonucuna etki ettiğini vurgulayan gazete, Osmand ve Duran'ın son bölümlerdeki performansını övdü.
THE TIMES: "CELTIC İLK GALİBİYET İÇİN CANLANDI!"
The Times, Celtic'in maçın son bölümünde sergilediği performansa dikkat çekti.
"Oyuna sonradan giren Callum Osmand ve Camilo Duran'ın golleriyle İskoç şampiyonu, maçın son yarım saatinde unutulmaz bir performans sergileyerek skoru değiştirdi."
SKY SPORTS: "OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ GALİBİYETİ GETİRDİ!"
Sky Sports, Celtic'in Beşiktaş karşısındaki galibiyetinde Martin O'Neill'in hamlelerinin belirleyici olduğunu yazdı.
"Martin O'Neill'in ilham verici oyuncu değişiklikleri, Celtic'in Beşiktaş karşısında geriden gelerek 3-2'lik galibiyetle Avrupa Ligi macerasına yeniden hayat vermesini sağladı."
Haberde Camilo Duran ve Callum Osmand'ın oyuna sonradan girerek Celtic'in ilk Avrupa Ligi galibiyetinde önemli rol oynadığı belirtildi.
TNT SPORTS: "DURAN DURAN HAVASI ESTİ!"
TNT Sports, karşılaşmada iki gol kaydeden Camilo Duran'ın performansını manşetine taşıdı.
"Celtic'in çılgın geri dönüşünde Camilo'nun iki golüyle Duran Duran havası esti."
Haberde ayrıca, "Camilo Duran'ın iki golüyle Martin O'Neill'in öğrencileri, çılgın bir geri dönüşün ardından zafere ulaştı." ifadelerine yer verildi.
İSKOÇ BASININDA CAMILO DURAN ÖNE ÇIKTI!
Celtic'in Beşiktaş karşısında aldığı 3-2'lik galibiyet, İskoç basınında özellikle ikinci yarıdaki geri dönüş ve oyuna sonradan dahil olan futbolcuların katkıları üzerinden değerlendirildi.
İki gol atan Camilo Duran, karşılaşmanın ardından yayımlanan haberlerde en fazla öne çıkarılan isimlerden biri oldu.