Jalen Brunson ve Josh Hart, Yaxel Lendeborg'un Luka Doncic'e yönelik açıklamalarını eleştirerek saha içindeki rekabetle maç sonrasında söylenenlerin farklı değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun açılış gecesinde Los Angeles Lakers, Warriors'ı 127-105 mağlup etmişti. Doncic, Lendeborg ile saha içinde sözlü atışmalar yaşadığı karşılaşmayı 28 sayı, sekiz ribaund, yedi asist ve üç top çalmayla tamamlamıştı.
Sloven yıldız, saha içinden 18'de yedi, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 12'de beş isabet bulmuştu.
Lendeborg, karşılaşmanın ardından Doncic'in hakemlere yönelik itirazlarını eleştirmiş ve yıldız oyuncuya duyduğu saygıyı kaybettiğini söylemişti.
Roommates Show'da konuya değinen Brunson ve Hart, saha içindeki sözlü atışmaları doğal bulduklarını ancak maç sonrasındaki açıklamaların gereksiz olduğunu belirtti.
Lendeborg'un bir çaylak için fazla konuşup konuşmadığı sorulan Brunson, "Belki medyaya karşı. İnsanların saha içinde birbirine laf atmayı sevdiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
Hart ise şu ifadeleri kullandı:
"Medyaya konuşurken biraz daha ölçülü olabilir. 'Ona hiç saygım yok' gibi şeyleri basına söylemene gerek yok."
Brunson, saha içindeki rekabet konusunda bir sorun görmediğini vurgularken Hart da buna katıldı:
"Evet, rekabet et, oyununu oyna. Bence bu basketbol için iyi. Böyle olduğunda salonda her zaman farklı bir enerji oluşuyor. O yüzden güzel."
İki oyuncu, Lendeborg'un sezona yaptığı başlangıcı da övdü. Brunson, "Ama çok iyi oynuyor" derken Hart, "Evet, gerçekten iyi oynuyor" ifadelerini kullandı.
Brunson, düşüncelerini şöyle açıkladı:
"Saha içinde laf atmanın oyunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Medyaya da bir şeyler söyleyebiliriz ama bence o biraz fazla konuştu. Özellikle medyaya, aklından geçen her şeyi söylemek zorunda değilsin."
Lendeborg, Lakers karşısındaki ilk NBA maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:
"NBA'in nasıl bir yer olduğunu görmüş oldum. Çok fazla kendini yere atma, çok fazla hakemden medet umma var. Benim için kesinlikle ilginç bir ilk maçtı."
Doncic hakkında da konuşan çaylak oyuncu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Ona çok saygı duyuyordum. Ama NBA'i pek izlemiyordum, sadece özetleri izliyordum. O yüzden sürekli rakiplerini dağıttığını görüyordum. Ancak sahada bütün o sızlanmaları ve itirazları bizzat görünce tüm saygımı kaybettim. Gerçekten berbattı."
Doncic'in eski takım arkadaşı olan Brunson ve Hart, Lendeborg'un özgüvenli şekilde rekabet etmesini destekleseler de bu rekabetin basın önünde rakibe yönelik saygısızlığa dönüşmemesi gerektiği görüşünü paylaştı.
Lakers ile Warriors, bu sezon 21 Ocak ve 14 Mart 2027 tarihlerinde iki kez daha karşı karşıya gelecek.
Sloven yıldız, saha içinden 18'de yedi, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 12'de beş isabet bulmuştu.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
Lendeborg, karşılaşmanın ardından Doncic'in hakemlere yönelik itirazlarını eleştirmiş ve yıldız oyuncuya duyduğu saygıyı kaybettiğini söylemişti.
Roommates Show'da konuya değinen Brunson ve Hart, saha içindeki sözlü atışmaları doğal bulduklarını ancak maç sonrasındaki açıklamaların gereksiz olduğunu belirtti.
Lendeborg'un bir çaylak için fazla konuşup konuşmadığı sorulan Brunson, "Belki medyaya karşı. İnsanların saha içinde birbirine laf atmayı sevdiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.
Hart ise şu ifadeleri kullandı:
"Medyaya konuşurken biraz daha ölçülü olabilir. 'Ona hiç saygım yok' gibi şeyleri basına söylemene gerek yok."
Brunson, saha içindeki rekabet konusunda bir sorun görmediğini vurgularken Hart da buna katıldı:
"Evet, rekabet et, oyununu oyna. Bence bu basketbol için iyi. Böyle olduğunda salonda her zaman farklı bir enerji oluşuyor. O yüzden güzel."
İki oyuncu, Lendeborg'un sezona yaptığı başlangıcı da övdü. Brunson, "Ama çok iyi oynuyor" derken Hart, "Evet, gerçekten iyi oynuyor" ifadelerini kullandı.
Brunson, düşüncelerini şöyle açıkladı:
"Saha içinde laf atmanın oyunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Medyaya da bir şeyler söyleyebiliriz ama bence o biraz fazla konuştu. Özellikle medyaya, aklından geçen her şeyi söylemek zorunda değilsin."
Lendeborg, Lakers karşısındaki ilk NBA maçının ardından şu açıklamayı yapmıştı:
"NBA'in nasıl bir yer olduğunu görmüş oldum. Çok fazla kendini yere atma, çok fazla hakemden medet umma var. Benim için kesinlikle ilginç bir ilk maçtı."
Doncic hakkında da konuşan çaylak oyuncu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Ona çok saygı duyuyordum. Ama NBA'i pek izlemiyordum, sadece özetleri izliyordum. O yüzden sürekli rakiplerini dağıttığını görüyordum. Ancak sahada bütün o sızlanmaları ve itirazları bizzat görünce tüm saygımı kaybettim. Gerçekten berbattı."
Doncic'in eski takım arkadaşı olan Brunson ve Hart, Lendeborg'un özgüvenli şekilde rekabet etmesini destekleseler de bu rekabetin basın önünde rakibe yönelik saygısızlığa dönüşmemesi gerektiği görüşünü paylaştı.
Lakers ile Warriors, bu sezon 21 Ocak ve 14 Mart 2027 tarihlerinde iki kez daha karşı karşıya gelecek.