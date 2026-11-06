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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Sao Paulo Grand Prix'siyle devam edecek. Brezilya'da gerçekleştirilecek yarış, 8 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 12:12
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Formula 1'de sıradaki durak Brezilya!
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Sao Paulo Grand Prix'si, 8 Kasım Pazar günü Brezilya'da gerçekleştirilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sao Paulo'da bulunan 4 bin 309 metre uzunluğundaki Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenecek yarış, 71 tur üzerinden yapılacak.

BREZİLYA GRAND PRIX'Sİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Formula 1 Sao Paulo Grand Prix'sinde sıralama turları, 7 Kasım Cumartesi günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Sezonun 20. yarışı ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

KIMI ANTONELLI ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ!

Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, geçen hafta düzenlenen Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamladı.

Verilen bilgilere göre Antonelli, bu sonuçla Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan ederek organizasyon tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu.

İtalyan pilot, Brezilya Grand Prix'si öncesinde 380 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde bulunuyor.

PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM

Brezilya Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

1. Kimi Antonelli (Mercedes): 380 puan

2. Max Verstappen (Red Bull): 261 puan

3. Lewis Hamilton (Ferrari): 259 puan

4. George Russell (Mercedes): 250 puan

5. Charles Leclerc (Ferrari): 245 puan

TAKIMLAR KLASMANINDA MERCEDES LİDER

Formula 1'de takımlar klasmanının ilk sırasında 630 puanla Mercedes yer alıyor.

Alman ekibini 504 puanla Ferrari ve 382 puanla Red Bull takip ediyor.

Takımlar klasmanında ilk 5 sıra:

1. Mercedes: 630 puan

2. Ferrari: 504 puan

3. Red Bull: 382 puan

4. McLaren: 365 puan

5. Racing Bulls: 108 puan

SAO PAULO GRAND PRIX'Sİ PROGRAMI

7 Kasım Cumartesi: Sıralama turları – 21.00

8 Kasım Pazar: Yarış – 20.00

Saatler Türkiye saatine göredir.

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