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PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu

Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaparken PFDK'ye sevk edilen Emre Belözoğlu'na ceza verilmedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 11:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
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Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaparken PFDK'ye sevk edilen Emre Belözoğlu'na ceza verilmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PFDK'den yapılan açıklamada, "KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." denildi.



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