PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu

Kasımpaşa'da teknik direktörlük yaparken PFDK'ye sevk edilen Emre Belözoğlu'na ceza verilmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PFDK'den yapılan açıklamada, "KASIMPAŞA A.Ş. teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU hakkında, müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında müsabakada görevli hakem hakkında açıklamalarda bulunması nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." denildi.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü