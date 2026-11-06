Fenerbahçe'nin zafer koşusu! Rakamlar ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, karşılaşmada ortaya koyduğu fiziksel performansla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, organizasyonun ilk üç haftasında koşu mesafesi bakımından son sırada yer alırken Liverpool karşısında bu istatistiğini önemli ölçüde geliştirdi.
FENERBAHÇE'DEN 115 KİLOMETRELİK PERFORMANS!
Şampiyonlar Ligi'nin ilk üç haftasında maç başına ortalama 110 kilometre koşan Fenerbahçe, 36 takım arasında bu alanda son sırada bulunuyordu.
Liverpool karşısında ise sarı-lacivertlilerin toplam koşu mesafesi 115 kilometreye yükseldi.
Fenerbahçe, böylece ilk üç haftalık ortalamasının 5 kilometre üzerine çıkarak İngiliz temsilcisi karşısında fiziksel performansını artırdı.
EN ÇOK KOŞAN 5 OYUNCUNUN 4'Ü FENERBAHÇE'DEN!
Liverpool karşılaşmasında en fazla mesafe kat eden beş futbolcunun dördünün Fenerbahçe forması giymesi dikkat çekti.
N'Golo Kante, 11,84 kilometreyle maçın en çok koşan futbolcusu oldu. Fransız yıldızı 11,49 kilometreyle Matteo Guendouzi ve 11,40 kilometreyle İsmail Yüksek takip etti.
LIVERPOOL MAÇINDA EN ÇOK KOŞAN FUTBOLCULAR
N'Golo Kante (Fenerbahçe): 11,84 km
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 11,49 km
İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 11,40 km
Alexis Mac Allister (Liverpool): 11,09 km
Archie Brown (Fenerbahçe): 11,04 km
TOPA SAHİP OLMADA GERİDE, MÜCADELEDE ÖNDE!
Fenerbahçe, Liverpool karşısında topa sahip olma oranında rakibinin gerisinde kaldı.
İngiliz ekibi topa yüzde 68 oranında sahip olurken sarı-lacivertlilerde bu oran yüzde 32 olarak gerçekleşti.
Buna karşın Fenerbahçe, savunmada 31 uzaklaştırma ve 16 kritik müdahaleye imza attı.
İkili mücadelelerde de Liverpool'a karşı 41-40 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN YAŞLI İKİNCİ TAKIMI!
Fenerbahçe, 28,1 yaş ortalamasıyla Inter'in ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yaş ortalaması en yüksek ikinci takımı konumunda bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında yükselen koşu mesafesi ve mücadele istatistikleriyle sezonun ilk üç haftasındaki fiziksel performansının üzerine çıktı.
FENERBAHÇE'DEN 115 KİLOMETRELİK PERFORMANS!
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Şampiyonlar Ligi'nin ilk üç haftasında maç başına ortalama 110 kilometre koşan Fenerbahçe, 36 takım arasında bu alanda son sırada bulunuyordu.
Liverpool karşısında ise sarı-lacivertlilerin toplam koşu mesafesi 115 kilometreye yükseldi.
Fenerbahçe, böylece ilk üç haftalık ortalamasının 5 kilometre üzerine çıkarak İngiliz temsilcisi karşısında fiziksel performansını artırdı.
EN ÇOK KOŞAN 5 OYUNCUNUN 4'Ü FENERBAHÇE'DEN!
Liverpool karşılaşmasında en fazla mesafe kat eden beş futbolcunun dördünün Fenerbahçe forması giymesi dikkat çekti.
N'Golo Kante, 11,84 kilometreyle maçın en çok koşan futbolcusu oldu. Fransız yıldızı 11,49 kilometreyle Matteo Guendouzi ve 11,40 kilometreyle İsmail Yüksek takip etti.
LIVERPOOL MAÇINDA EN ÇOK KOŞAN FUTBOLCULAR
N'Golo Kante (Fenerbahçe): 11,84 km
Matteo Guendouzi (Fenerbahçe): 11,49 km
İsmail Yüksek (Fenerbahçe): 11,40 km
Alexis Mac Allister (Liverpool): 11,09 km
Archie Brown (Fenerbahçe): 11,04 km
TOPA SAHİP OLMADA GERİDE, MÜCADELEDE ÖNDE!
Fenerbahçe, Liverpool karşısında topa sahip olma oranında rakibinin gerisinde kaldı.
İngiliz ekibi topa yüzde 68 oranında sahip olurken sarı-lacivertlilerde bu oran yüzde 32 olarak gerçekleşti.
Buna karşın Fenerbahçe, savunmada 31 uzaklaştırma ve 16 kritik müdahaleye imza attı.
İkili mücadelelerde de Liverpool'a karşı 41-40 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN YAŞLI İKİNCİ TAKIMI!
Fenerbahçe, 28,1 yaş ortalamasıyla Inter'in ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yaş ortalaması en yüksek ikinci takımı konumunda bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Liverpool karşısında yükselen koşu mesafesi ve mücadele istatistikleriyle sezonun ilk üç haftasındaki fiziksel performansının üzerine çıktı.