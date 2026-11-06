Mert Müldür'den Milli Takım kadrosu sonrası paylaşım!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadro tercihleri gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Paylaşılan 26 kişilik kadro listesinde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mert Müldür yer almadı.
MERT MÜLDÜR'DEN INSTAGRAM PAYLAŞIMI
Milli takım kadrosu gündemdeki yerini korurken Mert Müldür, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Belçika ve Fransa karşılaşmaları için paylaşılan 26 kişilik listede şu futbolcular bulunuyor:
KALECİLER
Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
ORTA SAHA
Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET
Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELÇİKA VE FRANSA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
MERT MÜLDÜR'DEN INSTAGRAM PAYLAŞIMI
Milli takım kadrosu gündemdeki yerini korurken Mert Müldür, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR
A Milli Takım kadrosuna alınmayan Mert Müldür paylaşım yaptı.👀 https://t.co/MQlk3Uxyv0
— Sporx (@sporx) November 6, 2026
Belçika ve Fransa karşılaşmaları için paylaşılan 26 kişilik listede şu futbolcular bulunuyor:
KALECİLER
Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik
ORTA SAHA
Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan
FORVET
Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELÇİKA VE FRANSA
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü