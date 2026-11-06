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Mert Müldür'den Milli Takım kadrosu sonrası paylaşım!

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa maçları için paylaşılan 26 kişilik listesinde Fenerbahçeli Mert Müldür yer almadı. Milli futbolcu, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Mert Müldür'den Milli Takım kadrosu sonrası paylaşım!
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde kadro tercihleri gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Paylaşılan 26 kişilik kadro listesinde Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mert Müldür yer almadı.

MERT MÜLDÜR'DEN INSTAGRAM PAYLAŞIMI

Milli takım kadrosu gündemdeki yerini korurken Mert Müldür, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR

Belçika ve Fransa karşılaşmaları için paylaşılan 26 kişilik listede şu futbolcular bulunuyor:

KALECİLER

Berke Özer, Ersin Destanoğlu, Serhat Öztaşdelen, Uğurcan Çakır

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Zeki Çelik

ORTA SAHA

Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET

Aral Şimşir, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, İlhan Fakılı, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELÇİKA VE FRANSA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.



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