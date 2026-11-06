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Belçika'dan Lukaku ve Trossard'a milli davet!

Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku ile Beşiktaş'ın yıldızı Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

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calendar 06 Kasım 2026 17:13
Haber: AA
Belçika'dan Lukaku ve Trossard'a milli davet!
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Fenerbahçeli futbolcu Romelu Lukaku ile Beşiktaşlı oyuncu Leandro Trossard, Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Belçika'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroya davet edilen oyuncular arasında Fenerbahçeli futbolcu Romelu Lukaku ile Beşiktaşlı oyuncu Leandro Trossard da yer aldı.

Belçika'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig), Mike Penders (Chelsea), Jari De Busser (AZ Alkmaar)

Savunma: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton), Brandon Mechele (Club Brugge), Josue Ndenge Kongolo, (Genk) Nathan Ngoy (Lille), Kyriani Sabbe (Club Brugge), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Bologna)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge)

Hücum: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Leandro Trossard (Beşiktaş)



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