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Emre Belözoğlu'ndan sert TFF ve MHK mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TFF ve MHK ile mücadele konusunda net konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 17:00 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 18:32
Fotoğraf: X.com
Emre Belözoğlu'ndan sert TFF ve MHK mesajı!
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarını sürdürdü.

TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile mücadele eden bir teknik adam olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin haklarını korumak için gereken mücadeleyi vereceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI KORURUM"

Beş yıl önceki Emre Belözoğlu olmadığını ancak bazı şeylerin değişmediğini belirten tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"5 sene önceki Emre değilim ama değişmeyen şeyler var. Fenerbahçe için herkesle, düşünmeden, TFF dahil olmak üzere, MHK dahil olmak üzere, sınırlar içinde Fenerbahçe'nin haklarını korurum. Fenerbahçe hakkı olmayan bir şeyi istemez. Bu koltuğa layık davranmak zorundayız. Ne olursa olsun herkesle Fenerbahçe'nin menfaati için mücadele edeceğiz."  



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