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CANLI | Beşiktaş - Zalgiris

Beşiktaş, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Zalgiris ile karşı karşıya geliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 19:53 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 20:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Beşiktaş - Zalgiris
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Beşiktaş, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayımlanıyor.

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BEŞİKTAŞ: 13

ZALGIRIS: 13

(1. PERİYOT)


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Siyah-beyazlı basketbol takımı, ikinci kez yer aldığı ligde bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı.

Zalgiris ise 5 galibiyet alırken 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Organizasyonda son olarak Virtus Bologna'yı deplasmanda 103-101 yenen Beşiktaş, Litvanya temsilcisini de mağlup ederek üst üste ikinci galibiyeti hedefliyor.

EUROLEAGUE'DE 34. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, Zalgiris maçıyla Basketbol EuroLeague'de 34. kez sahaya çıkacak.

Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 5 yenilgi aldı.



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