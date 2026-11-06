NBA'de sezonun ilk MVP yarışı sıralaması belli oldu. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, performansıyla ilk 10'a girmeyi başardı.
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Alperen Şengün, sezonun ilk MVP sıralamasına 6. basamaktan giriş yaptı.
Milli basketbolcu, bu sezon Houston Rockets formasıyla çıktığı maçlarda 20.6 sayı, 9.1 ribaund ve 7.9 asist ortalamaları yakaladı.
Batı Konferansı'nda 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ın ardından ikinci sırada bulunuyor.
MVP YARIŞINDA İLK 10 SIRA
1 - Luka Doncic
2 - Victor Wembanyama
3 - Shai Gilgeous-Alexander
4 - Tyrese Maxey
5 - Jayson Tatum
6 - Alperen Şengün
7 - Stephen Curry
8 - Giannis Antetokounmpo
9 - Cooper Flagg
10 - Nikola Jokic
Alperen Şengün, MVP yarışına 6. sıradan girdi!
NBA'de 2026-2027 sezonunun ilk MVP yarışı sıralaması açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, listenin 6. sırasında yer aldı.
NBA'de sezonun ilk MVP yarışı sıralaması belli oldu. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, performansıyla ilk 10'a girmeyi başardı.
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Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Alperen Şengün, sezonun ilk MVP sıralamasına 6. basamaktan giriş yaptı.
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