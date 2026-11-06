Bugün
BİTTİ
Gaziantep FK
0
Kasımpaşa
2
Bugün
BİTTİ
Antalyaspor
1
Bursaspor
1
Bugün
BİTTİ
Sarıyer
1
Iğdır FK
1
Bugün
22:30
Hamburger SV
Mönchengladbach
Bugün
23:00
Everton
Coventry City
Bugün
23:00
Sevilla
Alaves
Bugün
22:45
Venezia
Udinese
Bugün
22:45
Toulouse
Strasbourg
CANLI
2'
Willem
1
PEC Zwolle
1

EuroCup'ta 19 yıl sonra "Türk MVP"

Türk Telekom'un 30 yaşındaki oyun kurucusu Doğuş Özdemiroğlu, organizasyonda 19 yıl sonra haftanın en değerli oyuncusu seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 21:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroCup'ta 19 yıl sonra 'Türk MVP'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Basketbol Avrupa Kupası'nda (EuroCup) 19 yıl aradan sonra bir Türk oyuncu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türk Telekom'un oyun kurucusu Doğuş Özdemiroğlu, başkent ekibinin EuroCup'ın 6. haftasında Skyliners Frankfurt'u 98-78 mağlup ettiği karşılaşmadaki performansıyla "haftanın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Almanya temsilcisi karşısında 13 sayı, 12 asist, 8 ribaunt üreten 30 yaşındaki oyun kurucu, verimlilik puanında 28'e ulaştı ve kariyerinde ilk kez EuroCup'ta haftanın MVP'si oldu.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


- EuroCup'ta ilk

Tecrübeli gard, EuroCup tarihinde haftanın MVP'si seçilen 3. Türk basketbolcu olarak kayıtlara geçti.

Hüseyin Beşok, organizasyonda 2005-06 sezonunda Fransa temsilcisi Le Mans formasıyla 4. haftanın, Kaya Peker ise 2007-08 sezonunda Beşiktaş formasıyla 9. haftanın en değerli oyuncusu unvanını almıştı.

ULEB Cup adıyla 7 Haziran 2002'de kurulan organizasyon, 2008-09 sezonunun ardından EuroCup ismini aldı.

Doğuş Özdemiroğlu, isim değişikliğinin ardından MVP seçilen ilk Türk oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.