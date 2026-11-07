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Tomas Masiulis: "Beşiktaş'ı 67 sayıda tuttuk!"

EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 83-67 mağlup eden Zalgiris'te başantrenör Tomas Masiulis, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tomas Masiulis: 'Beşiktaş'ı 67 sayıda tuttuk!'
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EuroLeague'in 10. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 83-67 mağlup eden Zalgiris'te başantrenör Tomas Masiulis, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ardından konuşan Litvanya temsilcisinin başantrenörü, galibiyette savunma performanslarının belirleyici olduğunu söyledi.

"MAÇIN ANAHTARI SAVUNMADAYDI"

Oyuncularını ve taraftarlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Masiulis, "Maçın anahtarı savunmadaydı. Bu kadar yetenekli bir takımı sahasında 67 sayıda tutmak önemliydi. Planımız, rakibin üçlüklerini durdurmaktı. Beşiktaş, yetenekli oyunculara sahip bir takım. Biz de buna konsantre olduk ve iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.



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