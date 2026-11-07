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Strasbourg'da sakatlık endişesi: Gio Reyna

Strasbourg'un Toulouse'a 3-1 yenildiği karşılaşmada gol atan Gio Reyna, golünden yalnızca iki dakika sonra olası bir sakatlık nedeniyle oyundan alındı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 15:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Strasbourg'da sakatlık endişesi: Gio Reyna
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Fransa Ligue 1'de Strasbourg'un cuma günü Toulouse'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede, ABD'li orta saha oyuncusu Gio Reyna sakatlık endişesi yaşattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 23 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandırdıktan yalnızca iki dakika sonra olası bir sakatlık nedeniyle kenara geldi.

Reyna, son altı yıldaki en uzun düzenli forma giyme dönemini geçiriyordu. Strasbourg formasıyla Ligue 1'de yedi maça ilk 11'de başlayan ABD'li oyuncu, 2020-21 sezonundan bu yana kulüp düzeyindeki en yüksek ilk 11 sayısına ulaştı.

Yetenekli futbolcu, bu yıl kulüp ve milli takım maçları dahil olmak üzere kariyerinde ilk kez üst üste sekiz karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Bu seride, ABD Milli Takımı'nın eylül-ekim döneminde oynadığı dört maçın tamamında da ilk 11'de görev yaptı. ABD'nin dört karşılaşmayı da kazandığı bu süreçte Reyna, iki asist kaydetti.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ GOLÜ

Toulouse karşılaşması öncesinde Strasbourg formasıyla bu sezon iki golü bulunan Reyna, bu gollerden birini 17 Ekim'de Paris Saint-Germain'e karşı atmıştı.

ABD Milli Takımı'ndan arkadaşı Mark McKenzie'nin formasını giydiği Toulouse karşısında da ağları sarsan Reyna, sezonun üçüncü golüne ulaştı.



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