Strasbourg'da sakatlık endişesi: Gio Reyna

Fransa Ligue 1'de Strasbourg'un cuma günü Toulouse'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede, ABD'li orta saha oyuncusu Gio Reyna sakatlık endişesi yaşattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 23 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandırdıktan yalnızca iki dakika sonra olası bir sakatlık nedeniyle kenara geldi.
Reyna, son altı yıldaki en uzun düzenli forma giyme dönemini geçiriyordu. Strasbourg formasıyla Ligue 1'de yedi maça ilk 11'de başlayan ABD'li oyuncu, 2020-21 sezonundan bu yana kulüp düzeyindeki en yüksek ilk 11 sayısına ulaştı.
Yetenekli futbolcu, bu yıl kulüp ve milli takım maçları dahil olmak üzere kariyerinde ilk kez üst üste sekiz karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Bu seride, ABD Milli Takımı'nın eylül-ekim döneminde oynadığı dört maçın tamamında da ilk 11'de görev yaptı. ABD'nin dört karşılaşmayı da kazandığı bu süreçte Reyna, iki asist kaydetti.
BU SEZON ÜÇÜNCÜ GOLÜ
Toulouse karşılaşması öncesinde Strasbourg formasıyla bu sezon iki golü bulunan Reyna, bu gollerden birini 17 Ekim'de Paris Saint-Germain'e karşı atmıştı.
ABD Milli Takımı'ndan arkadaşı Mark McKenzie'nin formasını giydiği Toulouse karşısında da ağları sarsan Reyna, sezonun üçüncü golüne ulaştı.
Reyna, son altı yıldaki en uzun düzenli forma giyme dönemini geçiriyordu. Strasbourg formasıyla Ligue 1'de yedi maça ilk 11'de başlayan ABD'li oyuncu, 2020-21 sezonundan bu yana kulüp düzeyindeki en yüksek ilk 11 sayısına ulaştı.
Yetenekli futbolcu, bu yıl kulüp ve milli takım maçları dahil olmak üzere kariyerinde ilk kez üst üste sekiz karşılaşmaya ilk 11'de çıktı. Bu seride, ABD Milli Takımı'nın eylül-ekim döneminde oynadığı dört maçın tamamında da ilk 11'de görev yaptı. ABD'nin dört karşılaşmayı da kazandığı bu süreçte Reyna, iki asist kaydetti.
BU SEZON ÜÇÜNCÜ GOLÜ
Toulouse karşılaşması öncesinde Strasbourg formasıyla bu sezon iki golü bulunan Reyna, bu gollerden birini 17 Ekim'de Paris Saint-Germain'e karşı atmıştı.
ABD Milli Takımı'ndan arkadaşı Mark McKenzie'nin formasını giydiği Toulouse karşısında da ağları sarsan Reyna, sezonun üçüncü golüne ulaştı.
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