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Vincent Kompany'den iyi haber! Dönüşü bekleniyor

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Yardımcı antrenör Aaron Danks, Belçikalı çalıştırıcının dönüşü için milli arayı işaret etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 20:23 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 01:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Vincent Kompany'den iyi haber! Dönüşü bekleniyor
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Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'nin sağlık durumuyla ilgili olumlu gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bundesliga'da Mainz ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Aaron Danks, Kompany ile telefonda birkaç kez görüştüğünü ve Belçikalı teknik adamın iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi.

Danks, Kompany'nin son durumuyla ilgili, "Vince ile birkaç güzel telefon görüşmesi yaptım. Oldukça pozitif ve tamamen iyileşme yolunda görünüyor. Milli ara, durumu değerlendirerek ne zaman dönebileceğine bakmak için iyi bir fırsat sunacak." ifadelerini kullandı.

Kompany'nin sahalara dönüşü için henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Bayern Münih, cumartesi günü Mainz deplasmanında oynayacağı mücadeleye de Aaron Danks yönetiminde çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Vincent Kompany, 23 Ekim'de Bayern Münih'in rezerv takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak yere yığılmıştı.

Hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki teknik adama, beyin ve omuriliği çevreleyen zarları etkileyen meningeal irritasyon teşhisi konulmuştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kompany, bir süredir evinde dinlenerek iyileşme sürecini sürdürüyor.



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