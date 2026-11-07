Beşiktaş'ta Rashica ile yollar ayrılabilir!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması hız kazandı.
Savunma hattına takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda, yabancı kontenjanının dolu olması yönetimin önündeki önemli engellerden biri olarak öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK ADAY RASHICA
Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Yönetimin, stoper transferine yer açabilmek için Kosovalı futbolcuyla yolları ayırmayı gündemine aldığı belirtildi.
Siyah-beyazlılarda diğer yabancı futbolcuların geleceğinin ise sezon içindeki performanslarına göre değerlendirileceği aktarıldı.
Savunma hattına takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda, yabancı kontenjanının dolu olması yönetimin önündeki önemli engellerden biri olarak öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK ADAY RASHICA
Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Yönetimin, stoper transferine yer açabilmek için Kosovalı futbolcuyla yolları ayırmayı gündemine aldığı belirtildi.
Siyah-beyazlılarda diğer yabancı futbolcuların geleceğinin ise sezon içindeki performanslarına göre değerlendirileceği aktarıldı.