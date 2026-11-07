Galatasaray'da zemin mesaisi: Milli arada çalışma yapılacak

Galatasaray'da stat zeminine ilişkin sorun devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'in sakatlanmasında da payı olduğu söylenen zeminle ilgili yeni bir karar alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin bir İngiliz firmasıyla zemine ikinci kez hibrit çim uygulaması yapılması konusunda anlaştığı ifade edildi.
Milli arada da tüm mesainin zeminin düzeltilmesine harcanacağı belirtildi.
Milliyet'teki haberde yönetimin ilerleyen dönemde bu problemin en aza indirilmesini hedeflediği aktarıldı.
Milli arada da tüm mesainin zeminin düzeltilmesine harcanacağı belirtildi.
Milliyet'teki haberde yönetimin ilerleyen dönemde bu problemin en aza indirilmesini hedeflediği aktarıldı.
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