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Galatasaray'da zemin mesaisi: Milli arada çalışma yapılacak

Galatasaray'da Rams Park'ın zemini için çalışmalar sürüyor. Başkan Dursun Özbek liderliğindeki yönetim zeminle ilgili yeni bir karar aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 10:02
Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da zemin mesaisi: Milli arada çalışma yapılacak
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Galatasaray'da stat zeminine ilişkin sorun devam ediyor. Son olarak Victor Osimhen'in sakatlanmasında da payı olduğu söylenen zeminle ilgili yeni bir karar alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin bir İngiliz firmasıyla zemine ikinci kez hibrit çim uygulaması yapılması konusunda anlaştığı ifade edildi.



Milli arada da tüm mesainin zeminin düzeltilmesine harcanacağı belirtildi.

Milliyet'teki haberde yönetimin ilerleyen dönemde bu problemin en aza indirilmesini hedeflediği aktarıldı.



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