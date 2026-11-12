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Barcelona'da Marc Bernal kararı!

Barcelona, Marc Bernal ile sözleşme yenileme konusunda haftalar önce anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki futbolcu, Haziran 2031'e kadar geçerli yeni sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'da Marc Bernal kararı!
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Barcelona'da Marc Bernal'in geleceği netleşti. Katalan ekibi, genç orta saha oyuncusuyla sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Bernal, önümüzdeki günlerde Haziran 2031'e kadar geçerli yeni sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun yeni kontratıyla birlikte ekonomik şartları da önemli ölçüde iyileştirilecek. Bu düzenlemenin, Hansi Flick yönetiminde takım içindeki rolünün artması nedeniyle yapıldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA İÇİN TARİH BEKLENİYOR

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Bernal'in sözleşme yenilemesinin henüz resmiyet kazanmaması Barcelona'da herhangi bir sorun yaşandığı anlamına gelmiyor. Marca, anlaşmanın haftalar önce tamamlandığını ve gecikmenin yalnızca kulübün programından kaynaklandığını aktardı.

Eylül 2025'te son sözleşmesini imzalayan Bernal, Hansi Flick'in takımında giderek daha fazla sorumluluk üstleniyor. Alman teknik adam, genç futbolcuya Ağustos 2024'te Valencia karşısında oynanan LaLiga maçında ilk kez A takımda forma vermişti.

BU SEZON 14 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon Barcelona formasıyla 14 karşılaşmada görev yapan Bernal, 10 LaLiga ve 4 Şampiyonlar Ligi maçında 2 asist kaydetti. Genç orta saha, bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de sahaya çıktı.

Flick, Bernal'i ilk 11'de tercih etmediği karşılaşmalarda da Pedri veya Rodri'nin yokluğunda önemli bir alternatif olarak değerlendiriyor. Genç futbolcu, Barcelona'nın son lig maçında Atletico Madrid'e karşı oynadığı mücadelede de ilk 11'de görev aldı.

CHRISTENSEN VE ESPART'IN DA SÖZLEŞMELERİ HAZIR

Barcelona'da resmi duyurusu beklenen tek sözleşme Bernal'in değil. Marca'nın haberine göre Andreas Christensen ve Xavi Espart'ın sözleşme uzatmaları da imzalanmış olmasına rağmen henüz resmi olarak duyurulmadı.

New York'ta bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın gelecek hafta dönmesinin ardından sözleşme yenilemelerinin resmi takviminin netleştirilmesi bekleniyor.

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