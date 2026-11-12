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Fenerbahçe'de Melissa Vargas kararı!

Fenerbahçe Medicana, yıldız voleybolcusu Melissa Vargas ile yola devam etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek isteyen milli oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 17:24
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Melissa Vargas kararı!
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Fenerbahçe Medicana'da Melissa Vargas'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sona erdi. Dokuz sezondur Fenerbahçe forması giyen ve takımın en önemli isimlerinden biri haline gelen Melissa Vargas'ın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VAKIFBANK İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Voleybolun Sesi'nin aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli yönetim, milli yıldızla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

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Vargas'ın daha önce VakıfBank ile anlaşmaya vardığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Ancak son gelişmeyle birlikte 26 yaşındaki voleybolcunun Fenerbahçe'de kalacağı belirtildi. Yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SAYISIZ BAŞARIYA İMZA ATTI

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Melissa Vargas, sarı-lacivertli formayla hem bireysel performansı hem de kazandığı kupalarla ön plana çıktı.

2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen yıldız voleybolcu, 2023 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da önemli parçalarından biri oldu.

Fenerbahçe Medicana ile iki Sultanlar Ligi, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Vargas, Çin'de Tianjin Bohai Bank formasıyla da üç kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

MİLLİ TAKIMLA TARİHE GEÇTİ

Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Her iki organizasyonda da En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden başarılı pasör çaprazı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalyada da önemli rol oynadı ve turnuvanın En İyi Pasör Çaprazı seçildi.

2026 Milletler Ligi ve 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluklarda da başrol oynayan Vargas, her iki organizasyonda En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme hamlesiyle birlikte yıldız oyuncunun sarı-lacivertli formayla başarılarına devam etmesi bekleniyor.

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