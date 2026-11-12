A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, ATV'den naklen yayımlanacak.
Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.
Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Merih, Ozan, Eren, Orkun, Hakan, Oğuz, Arda, Barış, Enes
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere
MİLLİ TAKIM, SERGEN YALÇIN'LA İLK MAÇINDA
Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısına çıkacak.
Milli takım, A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybetti ve puanla tanışamadı. Milliler, mağlubiyet serisine son vermek için Belçika'yı konuk edecek.
Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Milliler, grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.
ARDA VE BARIŞ ALPER DÖNÜYOR
Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek.
İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak.
ARAL ŞİMŞİR KADRODAN ÇIKARTILDI
Milli takımın aday kadrosunda yer alan Aral Şimşir ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli futbolcunun Belçika ve Fransa maçlarında süre almasının uygun olmayacağı belirtilerek tedavisinin kulübünde sürdürülmesine karar verildiği aktarıldı.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 25 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
ROMELU LUKAKU FORMA GİYEMEYECEK
Belçika'da Romelu Lukaku, kalçasındaki hafif sakatlık nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemeyecek. Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun tedavisini sürdürmek üzere Belçika'da kalacağı ve yerine kadroya başka bir oyuncunun çağrılmayacağı belirtildi.
Lukaku'nun durumunun 13 Kasım Cuma günü yeniden değerlendirileceği ve sağlık ekibinin futbolcuyu pazar günü oynanacak maça yetiştirmek için çalışacağı kaydedildi.
BELÇİKA'NIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (Leipzig), Mike Penders (Chelsea), Jari De Busser (AZ Alkmaar)
Defans: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton), Brandon Mechele, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys (Club Brugge), Josue Kongolo (Genk), Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Bologna)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge)
Forvet: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Leandro Trossard (Beşiktaş)
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 659. MAÇINA BELÇİKA KARŞISINDA ÇIKACAK
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel 658 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 247 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 908 gol attı, kalesinde 943 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 658 müsabakanın 568'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
Milliler, 658 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇ
A Milli Futbol Takımı, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısında çıkacak.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ilk maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.
Ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.
TÜRKİYE İLE BELÇİKA, 13. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Türkiye ile Belçika, yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.
EN FARKLI YENİLGİ SON MAÇTA
A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynadığı maçta aldı.
Deplasmanda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette en farklı skor olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'DE 5. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.
Milli takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.
1957'de Ankara'da ve 2008'de İstanbul'da oynanan maçlar 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 1997'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasını ise Belçika 3-1 kazandı.
TÜRKİYE VE BELÇİKA ARASINDAKİ MAÇLAR
Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.
Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.
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Grubun diğer maçında İtalya ile Fransa, Milano'da TSİ 22.45'te karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Merih, Ozan, Eren, Orkun, Hakan, Oğuz, Arda, Barış, Enes
Belçika: Lammens, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere
MİLLİ TAKIM, SERGEN YALÇIN'LA İLK MAÇINDA
Ay-yıldızlı ekip, Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısına çıkacak.
Milli takım, A Ligi 1. Grup'ta ilk dört maçını kaybetti ve puanla tanışamadı. Milliler, mağlubiyet serisine son vermek için Belçika'yı konuk edecek.
Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 kaybetti. Türkiye'yi deplasmanda mağlup eden Belçika ise deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 ve deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Milliler, grup mücadelesini 15 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Fransa karşılaşmasıyla tamamlayacak.
ARDA VE BARIŞ ALPER DÖNÜYOR
Ay-yıldızlı ekipte kart cezaları sona eren Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyebilecek.
İtalya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise Belçika karşısında sahada olamayacak.
ARAL ŞİMŞİR KADRODAN ÇIKARTILDI
Milli takımın aday kadrosunda yer alan Aral Şimşir ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli futbolcunun Belçika ve Fransa maçlarında süre almasının uygun olmayacağı belirtilerek tedavisinin kulübünde sürdürülmesine karar verildiği aktarıldı.
A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Türkiye'nin 25 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Berke Özer (Lille), Ersin Destanoğlu (Al Jazira), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü, Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), İlhan Fakılı (Beşiktaş), Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
ROMELU LUKAKU FORMA GİYEMEYECEK
Belçika'da Romelu Lukaku, kalçasındaki hafif sakatlık nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemeyecek. Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun tedavisini sürdürmek üzere Belçika'da kalacağı ve yerine kadroya başka bir oyuncunun çağrılmayacağı belirtildi.
Lukaku'nun durumunun 13 Kasım Cuma günü yeniden değerlendirileceği ve sağlık ekibinin futbolcuyu pazar günü oynanacak maça yetiştirmek için çalışacağı kaydedildi.
BELÇİKA'NIN ADAY KADROSU
Teknik direktör Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (Leipzig), Mike Penders (Chelsea), Jari De Busser (AZ Alkmaar)
Defans: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton), Brandon Mechele, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys (Club Brugge), Josue Kongolo (Genk), Nathan Ngoy (Lille), Arthur Theate (Bologna)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Napoli), Mandela Keita (Parma), Romeo Lavia (Chelsea), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge)
Forvet: Hugo Cuypers (Monterrey), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Milan), Leandro Trossard (Beşiktaş)
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 659. MAÇINA BELÇİKA KARŞISINDA ÇIKACAK
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel 658 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 247 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 281'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 908 gol attı, kalesinde 943 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 658 müsabakanın 568'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
Milliler, 658 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇ
A Milli Futbol Takımı, İtalyan Vincenzo Montella'nın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına Belçika karşısında çıkacak.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Sergen Yalçın ile çıkacağı ilk maçta kötü gidişe son vermeye çalışacak.
Ay-yıldızlıların tarihindeki 48. teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 22 Ekim'de 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör ünvanıyla görev yapacak.
TÜRKİYE İLE BELÇİKA, 13. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Türkiye ile Belçika, yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke milli takımları arasında geride kalan 8'i resmi, 4'ü özel toplam 12 maçta Türkiye'nin 3 galibiyetine, Belçika 4 galibiyetle karşılık verdi. 5 müsabaka ise berabere sonuçlandı. 8'i Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 21 golle yanıt verdi.
EN FARKLI YENİLGİ SON MAÇTA
A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısındaki en farklı yenilgisini UEFA Uluslar Ligi'nde ekim ayında oynadığı maçta aldı.
Deplasmanda oynanan karşılaşmayı Belçika 3-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasındaki rekabette en farklı skor olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'DE 5. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Belçika ile Türkiye'deki 5. maçını oynayacak. Daha önce Türkiye'de oynanan 4 maçta iki takım da birer galibiyet alırken, 2 maç da beraberlikle sona erdi.
Milli takım, Türkiye'deki galibiyetini 7 Eylül 2010'da İstanbul'da oynanan Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesinde 3-2'lik sonuçla elde etti.
1957'de Ankara'da ve 2008'de İstanbul'da oynanan maçlar 1-1'lik eşitlikle sona ererken, 1997'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasını ise Belçika 3-1 kazandı.
TÜRKİYE VE BELÇİKA ARASINDAKİ MAÇLAR
Türkiye ile Belçika arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|02.10.2026
|Liege
|UEFA Uluslar Ligi
|0-3
|03.06.2011
|Brüksel
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|07.09.2010
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3-2
|10.10.2009
|Brüksel
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-2
|10.09.2008
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-1
|24.05.2006
|Genk
|Özel
|3-3
|28.04.2004
|Brüksel
|Özel
|3-2
|19.06.2000
|Brüksel
|EURO 2000
|2-0
|30.04.1997
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|31.08.1996
|Brüksel
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-2
|26.10.1958
|Brüksel
|Özel
|1-1
|08.12.1957
|Ankara
|Özel
|1-1