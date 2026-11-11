Bellingham'dan itiraf: 'Futbol beni tüketiyordu'

Jude Bellingham, British Vogue'a verdiği kapsamlı röportajda futbolun ötesindeki hayatını anlattı. Kariyerinin getirdiği sorumlulukları, taraftarlarla ilişkisini ve göz önünde olmanın zorluklarını değerlendiren yıldız oyuncu, kendisini daha yakından tanıtmak istediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bellingham, "Artık içimi açmak ve insanlara kendimden biraz daha fazlasını göstermek için iyi bir zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.
"DÜNYA KUPASI HAYATIMIN EN İYİ DENEYİMİYDİ"
Dünya Kupası'nda yaşadıklarının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu anlatan Bellingham, turnuvayı şu sözlerle değerlendirdi:
"Dünya Kupası, benim için muhtemelen hayatımda yaşadığım en iyi deneyimdi. Nokta. Futbol inanılmazdı ama Amerika'da olmak, İngiltere taraftarlarının oraya gelip 'Wonderwall' söylemesini görmek de öyle..."
Taraftarların kendisi için "Hey Jude" şarkısını da söylediğinin hatırlatılması üzerine İngiliz futbolcu, "Evet, 'Hey Jude' da..." karşılığını verdi.
Bellingham, o anlardan birini ise şöyle anlattı:
"Kameranın David Beckham'a döndüğünü ve onun da şarkıyı söylediğini gözümün önüne getirebiliyorum."
Turnuvanın her anını yaşamaya çalıştığını belirten yıldız isim, "Bütün bunların içindeyken, bunun tadını çıkarmak için gerçekten bilinçli bir karar verdim. Böyle şeyler çok sık yaşanmıyor. Nadir oluyor." dedi.
MEKSİKA MAÇI VE İNGİLTERE'DEKİ HEYECAN
Meksika karşılaşmasının oynandığı stadyumdaki yüksek rakımı anlatırken bazı gazetecilerin havanın ne kadar ince olduğunu anlamak için tribünlerde yürüdüğünü aktaran Bellingham, İngiltere'de gece geç saatlerde başlayan maç öncesindeki televizyon yayınını da hatırladı:
"Pointless programında izlenme rekorları kırıldığını duymuştum sanırım."
İngiliz futbolcu, karşılaşmanın taraftarlarda bıraktığı etkiyle ilgili şunları söyledi:
"Birinin, İngiltere'nin Meksika'yla oynadığı gece hayatın zirveye ulaştığından söz ettiği bir video gördüm."
"Birçok insanın, 'İngiliz olduğum için kendimi bu kadar mutlu ve gururlu hissettiğim başka bir gece hatırlamıyorum.' dediğini gördüm."
"BENİ PAPATYALARIMLA BAŞ BAŞA BIRAKIN"
Bugün dünyanın en çok konuşulan futbolcularından biri olan Bellingham, çocukluğunda futbola aynı ilgiyi duymadığını söyledi. Küçük kardeşi Jobe'un futbola yönelmesinin kendisi için de bir dönüm noktası olduğunu anlatan yıldız oyuncu, ilk yıllarını şu sözlerle hatırladı:
"Futbol topu ortaya çıkar çıkmaz ilgimi kaybediyordum. Tekme yemek istemiyordum, kimseye tekme atmak da istemiyordum. Beni papatyalardan yaptığım zincirlerle baş başa bırakın yeter."
Birmingham City altyapısından yetişen Bellingham, röportajı yapan gazetecinin ezeli rakipleri Aston Villa'yı desteklediğini öğrenince de esprili bir tepki verdi:
"Bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı."
"ÖĞRETMENLERE KARŞI BİRAZ YARAMAZDIM"
Okul yıllarında konuşkan bir öğrenci olduğunu belirten Bellingham, "Çok konuşurdum." dedi.
Sınıftaki tavrını anlatmayı sürdüren İngiliz futbolcu, "Muhtemelen öğretmenlere karşı biraz da yaramazdım... Çok soru sorardım." ifadelerini kullandı.
Ailesinin eğitim konusundaki yaklaşımının kendisine sorumluluk kazandırdığını belirten Bellingham, okulda başarısız olması halinde futbol oynamasına izin verilmeyeceğini bildiğini söyledi:
"Ödevlerin ve yapılması gereken çalışmaların tamamlandığından emin olmak her zaman öncelikti."
MADRİD'DE EN SEVDİĞİ ŞEYİ AÇIKLADI
Birmingham City ve Borussia Dortmund'un ardından Real Madrid'e uzanan kariyerini sürdüren Bellingham, Madrid'de en sevdiği şey sorulduğunda hiç düşünmeden yanıt verdi:
"Real Madrid forması giymek."
Şehre duyduğu sevgiyi de anlatan İngiliz oyuncu, "Madrid'de yağmur yağdığında bile biraz daha, bilmiyorum..." dedikten sonra aradığı kelimeyi bulmaya çalışarak, "Zarif mi?" ifadesini kullandı.
İspanyolca öğrenirken iletişim kurmaktan çekinmemeye çalıştığını vurgulayan Bellingham, yalnızca "Merhaba" ve "Teşekkürler" demekle yetinmek istemediğini belirtti:
"Bence bunun büyük bir kısmı, konuşabilecek kadar kendine güvenmekten geçiyor."
"Bazı şeyleri yanlış söyleyeceğini ve muhtemelen tam olarak doğru telaffuz edemeyeceğini biliyorsun. Ama insanlar ne anlatmak istediğini anlıyorsa büyük ihtimalle, 'Denediği için hakkını vermek lazım.' diye düşünürler."
"SEÇİCİ DAVRANABİLDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"
Futbol dışındaki iş birlikleriyle de gündeme gelen Bellingham, reklam ve moda dünyasındaki tercihlerini şu sözlerle anlattı:
"Seçici davranmaya çalışabilecek bir konumda olduğum için şanslıydım."
Louis Vuitton ile kurduğu bağı "Bir onur." sözleriyle değerlendiren yıldız oyuncu, farklı kıyafetler denemekten de keyif aldığını söyledi:
"Özenle giydirilmekten hoşlanıyorum. Futbol kıyafetlerine kıyasla kesinlikle güzel bir değişiklik oluyor."
Fotoğraf çekiminde denediği bazı kombinleri ise "Biraz alışılmadık, biraz sıra dışı." şeklinde tanımladı.
AİLESİ VE KÖKLERİ İÇİN NE SÖYLEDİ?
Ailesinin hayatındaki önemine dikkat çeken Bellingham, annesi tarafından Jamaika'ya, babası tarafından İrlanda'ya uzanan köklerinin kişiliğinin bir parçası olduğunu vurguladı:
"Kimliğinin oluşması açısından bunların hepsi önemli."
"Bazı yerlerden aldığının farkında bile olmadığın küçük özelliklerin oluyor ve bunların hepsi için minnettar olman gerekiyor."
Kardeşi Jobe ile geçirdiği zamanın ve ailesiyle kurduğu bağın kendisi için değerini anlatan Bellingham, yoğun futbol takviminin dışında yakınlarının yanında olmayı önemsediğini dile getirdi.
ELVIS PRESLEY HAYRANLIĞI
Giyim tarzında geçmiş dönemlerden ilham aldığını söyleyen Bellingham, tercihlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Resmî, şık takım elbiselerle sokak giyimi oldukça iyi birleşiyor. Bununla oynamayı seviyorum."
Müzik ve sinemada da eski dönemlerin isimlerine ilgi duyan İngiliz futbolcu, Elvis Presley hayranlığını şöyle açıkladı:
"Havalıydı. Kızlar onu seviyordu. Dans edebiliyordu. Stadyumları doldurabilecek bir aurası vardı ve müziği inanılmazdı."
En sevdiği Elvis şarkısının "Love Me" olduğunu açıklayan Bellingham, şarkıyı söylemesi istendiğinde ise kısa bir yanıt verdi:
"Hiç şansı yok."
KENDİ UYGULAMASINI KURARKEN TEREDDÜT ETMİŞ
Futbolculuğu "Kısa bir kariyer." olarak tanımlayan Bellingham, taraftarların saha içindeki ve dışındaki hayatından kesitler görebildiği JB5 uygulamasını hayata geçirirken bazı soru işaretleri yaşadığını anlattı.
İlk aşamada kendisine yönelttiği soruları şöyle aktardı:
"Bu, kendini fazla beğenmiş biri gibi görünmeme neden olur mu? Biraz kibirli bir şey mi?"
Sosyal medyadaki ortamın kendisini farklı bir iletişim yolu aramaya yönelttiğini belirten yıldız oyuncu, şunları söyledi:
"Instagram, Twitter ve benzeri yerlerin çok olumsuz olabildiğini düşünüyorum. Hayatında neler olup bittiğini doğrudan paylaşmak isteyeceğin hoş yerler değiller."
"Birisi uygulamayı indiriyorsa benim ne yaptığımı görmek istediği içindir."
Kendisiyle ilgilenmeyen insanları da anlayışla karşıladığını söyleyen Bellingham, "Bu da kesinlikle sorun değil. İnsanlar ilgilenmiyorsa bunu anlayabilirim. O kadar da ilginç biri değilim!" dedi.
"ÖNCE BİR İNSAN OLARAK GÖRÜLMEK İSTİYORUM"
Taraftarların futbolculara yaklaşımını değerlendiren Bellingham, kendisine ulaşılmaz bir figür gibi bakılmasını istemediğini vurguladı:
"Bence taraftarlar bazen oyuncuları gözlerinde çok büyütüyor ve ben hiçbir zaman böyle görülmek istemiyorum. Önce bir insan olarak görülmeyi tercih ederim."
Boş zamanlarında sade bir hayatı tercih ettiğini anlatan İngiliz futbolcu, "Arkadaşlarımın ve ailemin yanında olmayı, kahve içmeyi, yürüyüşe çıkmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.
Madrid'de dışarı çıkarken daha sakin bölgeleri seçtiğini söyleyen Bellingham, "Her zaman tanınacaksın ama kalabalıkların etrafını sarmaması gibi konularda biraz daha güvende oluyorsun." dedi.
Özellikle çocukların fotoğraf taleplerine mümkün olduğunca karşılık vermeye çalıştığını belirten yıldız oyuncu, bunun nedenini şöyle anlattı:
"Seninle bir fotoğraf çektirebilirlerse uzun süre bunun mutluluğunu yaşayacaklar. Aslında senin için yalnızca beş saniyelik bir zaman."
"FUTBOL BENİ TÜKETİYORDU, DESTEK ALDIM"
Röportajın en dikkat çeken bölümünde, zihinsel olarak zorlandığı dönemleri anlatan Bellingham, futbolun hayatının tamamını kaplamasının kendisini olumsuz etkilediğini söyledi:
"Geçen sezon bazı dönemlerde futbolun beni gerçekten tükettiğini, beni çok gergin ve stresli hale getirdiğini hissediyordum."
"Bu konuda ve böyle şeyleri nasıl yönetebileceğim konusunda bana çok yardımcı olan biriyle konuşmaya başladım."
Aldığı desteğin kendisine önemli katkı sağladığını belirten İngiliz oyuncu, yoğun maç temposunun ardından futboldan uzaklaşmanın yine de kolay olmadığını anlattı:
"14 günde dört maç oynadıktan sonra eve geldiğimde, tek istediğim toparlanma çalışmalarımı yapmak ve bunlar bittiğinde doğrudan yatağa girebilmek oluyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun?"
"ROL MODEL OLMAK İÇİN FUTBOLA BAŞLAMADIM"
Bellingham, saha içindeki davranışları ve genç taraftarlar üzerindeki etkisi hakkında da konuştu:
"Futbola rol model olmak istediğim için başlamadım. Ama sorumluluktan söz ettiğimizde benim için anlamı bu."
Futbolun kendisi için taşıdığı anlamı ve rekabetin getirdiği duyguları anlatan yıldız oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu benim geçim kaynağım. Yapmam için para aldığım şey bu. Hem işim hem de hobim. Birçok insan bana çok büyük paralar yatırıyor. Taraftarlar çok bağlı ve takımı desteklemeye gelmek için çok para harcıyor."
"İstediğin gibi davranıp bir yandan da formalarını her giydiğinde bir şehri veya bir ülkeyi temsil etmeyi sürdüremezsin. Çünkü birilerine ilham veriyorsun. Hoşuna gitse de gitmese de yeni nesil seni örnek alıyor. Ben bunu bir ayrıcalık olarak görmeyi tercih ediyorum. Her zaman söyledim; saha dışında bir beyefendi olmak istiyorum."
MOURINHO'NUN DOKUZ YAŞINDAKİ ÇOCUKLA DİYALOĞU
Jose Mourinho ile yaptığı bir konuşmanın aklında kaldığını anlatan Bellingham, deneyimli teknik adamın kendisine aktardığı bir olayı paylaştı:
"Mourinho birkaç yıl önce Roma'yı çalıştırırken, antrenmandaki bir çocuk çoraplarının arkasına üç delik açmış. Mourinho yanına gidip, 'Bunu neden yapıyorsun?' diye sormuş. Çocuk da 'Bellingham yapıyor. Baldırdaki baskıyı azaltıyormuş.' demiş. Mourinho'nun cevabı ise şu olmuş: 'Evlat, sen dokuz yaşındasın. Senin daha baldır kasların yok ki.'"
"YEMEK YAPAMIYORUM, ARABA KULLANAMIYORUM"
Küçük yaşlardan itibaren olgun tavırlarıyla öne çıkmasına rağmen günlük hayatta öğrenmesi gereken birçok şey olduğunu söyleyen Bellingham, kendisiyle ilgili algıya açıklık getirdi:
"Futbol açısından kendimi olgun hissediyorum çünkü yaklaşık 400 maç oynadım. Ama hayat açısından bakarsak, dürüst olmak gerekirse şu anda kendimi o kadar da olgun hissetmiyorum."
"Yemek yapamıyorum, araba kullanamıyorum... Yaptığım işte iyiyim ama diğer her şeyde mi? Pek de iyi değilim."
"Bir şeyler yaparken arkadaşlarımdan ve ailemden yardım alıyorum; aşçı, temizlik görevlisi, annem ya da başka kim varsa... Şu anda bulunduğum nokta bu. Her gün, bütün gün çok çalışıyorum ve eve geldiğimde muhtemelen daha temel bazı şeyleri yapmayı öğrenmeyi ihmal etmiş oluyorum. Ama eminim bunun da bir zamanı ve yeri olacaktır."
Fotoğraf çekiminde bir otomobilin direksiyonuna geçmesine rağmen araç kullanmayı bilmediğinin konuşulması üzerine de "Yapmayı bilmediğim bir sürü şey var." dedi.
"10 YAŞINDA MEDYA EĞİTİMİ ALMIYORSUNUZ"
Röportajlardaki rahat tavrının küçük yaşlarda aldığı kapsamlı bir medya eğitiminden kaynaklandığı düşüncesine de yanıt veren Bellingham, şunları söyledi:
"Herkeste, küçükken çok fazla halkla ilişkiler eğitimi aldığım yönünde bir algı var. Ama ben 16 yaşında A takımdaydım. İnsanlar altyapılar hakkında ne biliyor bilmiyorum ama 10 yaşındayken halkla ilişkiler eğitimi almıyorsunuz."
"Konuşurken kendimi her zaman oldukça rahat hissettim. Okulda da tartışmak ve konular hakkında fikrimi söylemek ilgimi çeken şeylerdi."
Yaptığı açıklamalarda ezber ifadelerden uzak durmaya çalıştığını belirten İngiliz futbolcu, iletişim konusundaki yaklaşımını şöyle anlattı:
"Yalnızca sesim duyulsun diye konuşmak istemiyorum. Anlaşılmak istiyorum. Taraftarların bir maçı daha iyi hissetmesini ya da bazı şeyleri benim gözümden görebilmesini istiyorum. Ama bunu ayrıntılarıyla yapmak istiyorum, yalnızca kolay cevaplar vererek değil."
Futbolla ilgili konularda yaklaşımını ise "Elimden geldiğince net ve kesin olmaya çalışıyorum." sözleriyle özetledi.
BECKHAM'DAN GELEN DESTEĞİN ANLAMI
Kendisine yönelik eleştirilerin arttığı dönemlerde David Beckham'ın desteğini hissettiğini anlatan Bellingham, benzer deneyimleri yaşamış birinden gelen mesajların farklı bir ağırlığı olduğunu söyledi:
"Bazen bir mesajı daha değerli yapan, mesajın kendisi değil, onu gönderen kişidir."
"Yanında, işlerin nasıl yürüdüğünü bilen biri oluyor."
"WRIGHT MESAJ ATINCA GERİLİYORUM"
Ian Wright'ın da zor dönemlerinde kendisine destek verdiğini belirten Bellingham, bu iletişimin "Medyadaki bazı şeyler nedeniyle zor zamanlar geçirdiği" bir dönemde başladığını anlattı.
Wright'ın kendisine "Hazır ol." mesajı gönderdiğini aktaran İngiliz futbolcu, o sırada verdiği yanıtı da paylaştı:
"Neye?"
Aralarındaki iletişimin devam ettiğini söyleyen Bellingham, Wright'tan gelen mesajların kendisinde yarattığı ilk tepkiyi esprili bir dille anlattı:
"Bana mesaj attığında her zaman gerçekten geriliyorum. Hep, 'Şimdi benim hakkımda ne söylediler?' diye düşünüyorum."
İngiltere maçlarında Wright ile sık sık karşılaştığını da belirten yıldız oyuncu, "Onu İngiltere maçlarında her zaman görüyorum. Ona sarılıyorum ya da öpücük gönderiyorum." dedi.
"BENİM MÜKEMMEL OLDUĞUMU DÜŞÜNMELERİNİ İSTEMİYORUM"
Röportajın çekim aralarında günlük konular hakkında da konuşan Bellingham, bir atıştırmalığın fiyatını merak ederek, "Freddo şimdi ne kadar oldu?" diye sordu.
Derginin kendisiyle uzun süredir röportaj yapmak istediğini öğrenince ise "Gerçekten mi?" karşılığını verdi. Annesine dönerek şakayla karışık, "Size inanmıyorum. Ben o e-postaları görmedim..." dedi.
Kariyerindeki başarıların kendisini kusursuz biri yapmadığını vurgulayan Bellingham, röportajı şu sözlerle tamamladı:
"Hatalar yapıyorsun, onları kabul ediyorsun ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun."
"İnsanların benim mükemmel olduğumu düşünmesini asla istemiyorum."
"DÜNYA KUPASI HAYATIMIN EN İYİ DENEYİMİYDİ"
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Dünya Kupası'nda yaşadıklarının kendisi için özel bir yere sahip olduğunu anlatan Bellingham, turnuvayı şu sözlerle değerlendirdi:
"Dünya Kupası, benim için muhtemelen hayatımda yaşadığım en iyi deneyimdi. Nokta. Futbol inanılmazdı ama Amerika'da olmak, İngiltere taraftarlarının oraya gelip 'Wonderwall' söylemesini görmek de öyle..."
Taraftarların kendisi için "Hey Jude" şarkısını da söylediğinin hatırlatılması üzerine İngiliz futbolcu, "Evet, 'Hey Jude' da..." karşılığını verdi.
Bellingham, o anlardan birini ise şöyle anlattı:
"Kameranın David Beckham'a döndüğünü ve onun da şarkıyı söylediğini gözümün önüne getirebiliyorum."
Turnuvanın her anını yaşamaya çalıştığını belirten yıldız isim, "Bütün bunların içindeyken, bunun tadını çıkarmak için gerçekten bilinçli bir karar verdim. Böyle şeyler çok sık yaşanmıyor. Nadir oluyor." dedi.
MEKSİKA MAÇI VE İNGİLTERE'DEKİ HEYECAN
Meksika karşılaşmasının oynandığı stadyumdaki yüksek rakımı anlatırken bazı gazetecilerin havanın ne kadar ince olduğunu anlamak için tribünlerde yürüdüğünü aktaran Bellingham, İngiltere'de gece geç saatlerde başlayan maç öncesindeki televizyon yayınını da hatırladı:
"Pointless programında izlenme rekorları kırıldığını duymuştum sanırım."
İngiliz futbolcu, karşılaşmanın taraftarlarda bıraktığı etkiyle ilgili şunları söyledi:
"Birinin, İngiltere'nin Meksika'yla oynadığı gece hayatın zirveye ulaştığından söz ettiği bir video gördüm."
"Birçok insanın, 'İngiliz olduğum için kendimi bu kadar mutlu ve gururlu hissettiğim başka bir gece hatırlamıyorum.' dediğini gördüm."
"BENİ PAPATYALARIMLA BAŞ BAŞA BIRAKIN"
Bugün dünyanın en çok konuşulan futbolcularından biri olan Bellingham, çocukluğunda futbola aynı ilgiyi duymadığını söyledi. Küçük kardeşi Jobe'un futbola yönelmesinin kendisi için de bir dönüm noktası olduğunu anlatan yıldız oyuncu, ilk yıllarını şu sözlerle hatırladı:
"Futbol topu ortaya çıkar çıkmaz ilgimi kaybediyordum. Tekme yemek istemiyordum, kimseye tekme atmak da istemiyordum. Beni papatyalardan yaptığım zincirlerle baş başa bırakın yeter."
Birmingham City altyapısından yetişen Bellingham, röportajı yapan gazetecinin ezeli rakipleri Aston Villa'yı desteklediğini öğrenince de esprili bir tepki verdi:
"Bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı."
"ÖĞRETMENLERE KARŞI BİRAZ YARAMAZDIM"
Okul yıllarında konuşkan bir öğrenci olduğunu belirten Bellingham, "Çok konuşurdum." dedi.
Sınıftaki tavrını anlatmayı sürdüren İngiliz futbolcu, "Muhtemelen öğretmenlere karşı biraz da yaramazdım... Çok soru sorardım." ifadelerini kullandı.
Ailesinin eğitim konusundaki yaklaşımının kendisine sorumluluk kazandırdığını belirten Bellingham, okulda başarısız olması halinde futbol oynamasına izin verilmeyeceğini bildiğini söyledi:
"Ödevlerin ve yapılması gereken çalışmaların tamamlandığından emin olmak her zaman öncelikti."
MADRİD'DE EN SEVDİĞİ ŞEYİ AÇIKLADI
Birmingham City ve Borussia Dortmund'un ardından Real Madrid'e uzanan kariyerini sürdüren Bellingham, Madrid'de en sevdiği şey sorulduğunda hiç düşünmeden yanıt verdi:
"Real Madrid forması giymek."
Şehre duyduğu sevgiyi de anlatan İngiliz oyuncu, "Madrid'de yağmur yağdığında bile biraz daha, bilmiyorum..." dedikten sonra aradığı kelimeyi bulmaya çalışarak, "Zarif mi?" ifadesini kullandı.
İspanyolca öğrenirken iletişim kurmaktan çekinmemeye çalıştığını vurgulayan Bellingham, yalnızca "Merhaba" ve "Teşekkürler" demekle yetinmek istemediğini belirtti:
"Bence bunun büyük bir kısmı, konuşabilecek kadar kendine güvenmekten geçiyor."
"Bazı şeyleri yanlış söyleyeceğini ve muhtemelen tam olarak doğru telaffuz edemeyeceğini biliyorsun. Ama insanlar ne anlatmak istediğini anlıyorsa büyük ihtimalle, 'Denediği için hakkını vermek lazım.' diye düşünürler."
"SEÇİCİ DAVRANABİLDİĞİM İÇİN ŞANSLIYIM"
Futbol dışındaki iş birlikleriyle de gündeme gelen Bellingham, reklam ve moda dünyasındaki tercihlerini şu sözlerle anlattı:
"Seçici davranmaya çalışabilecek bir konumda olduğum için şanslıydım."
Louis Vuitton ile kurduğu bağı "Bir onur." sözleriyle değerlendiren yıldız oyuncu, farklı kıyafetler denemekten de keyif aldığını söyledi:
"Özenle giydirilmekten hoşlanıyorum. Futbol kıyafetlerine kıyasla kesinlikle güzel bir değişiklik oluyor."
Fotoğraf çekiminde denediği bazı kombinleri ise "Biraz alışılmadık, biraz sıra dışı." şeklinde tanımladı.
AİLESİ VE KÖKLERİ İÇİN NE SÖYLEDİ?
Ailesinin hayatındaki önemine dikkat çeken Bellingham, annesi tarafından Jamaika'ya, babası tarafından İrlanda'ya uzanan köklerinin kişiliğinin bir parçası olduğunu vurguladı:
"Kimliğinin oluşması açısından bunların hepsi önemli."
"Bazı yerlerden aldığının farkında bile olmadığın küçük özelliklerin oluyor ve bunların hepsi için minnettar olman gerekiyor."
Kardeşi Jobe ile geçirdiği zamanın ve ailesiyle kurduğu bağın kendisi için değerini anlatan Bellingham, yoğun futbol takviminin dışında yakınlarının yanında olmayı önemsediğini dile getirdi.
ELVIS PRESLEY HAYRANLIĞI
Giyim tarzında geçmiş dönemlerden ilham aldığını söyleyen Bellingham, tercihlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Resmî, şık takım elbiselerle sokak giyimi oldukça iyi birleşiyor. Bununla oynamayı seviyorum."
Müzik ve sinemada da eski dönemlerin isimlerine ilgi duyan İngiliz futbolcu, Elvis Presley hayranlığını şöyle açıkladı:
"Havalıydı. Kızlar onu seviyordu. Dans edebiliyordu. Stadyumları doldurabilecek bir aurası vardı ve müziği inanılmazdı."
En sevdiği Elvis şarkısının "Love Me" olduğunu açıklayan Bellingham, şarkıyı söylemesi istendiğinde ise kısa bir yanıt verdi:
"Hiç şansı yok."
KENDİ UYGULAMASINI KURARKEN TEREDDÜT ETMİŞ
Futbolculuğu "Kısa bir kariyer." olarak tanımlayan Bellingham, taraftarların saha içindeki ve dışındaki hayatından kesitler görebildiği JB5 uygulamasını hayata geçirirken bazı soru işaretleri yaşadığını anlattı.
İlk aşamada kendisine yönelttiği soruları şöyle aktardı:
"Bu, kendini fazla beğenmiş biri gibi görünmeme neden olur mu? Biraz kibirli bir şey mi?"
Sosyal medyadaki ortamın kendisini farklı bir iletişim yolu aramaya yönelttiğini belirten yıldız oyuncu, şunları söyledi:
"Instagram, Twitter ve benzeri yerlerin çok olumsuz olabildiğini düşünüyorum. Hayatında neler olup bittiğini doğrudan paylaşmak isteyeceğin hoş yerler değiller."
"Birisi uygulamayı indiriyorsa benim ne yaptığımı görmek istediği içindir."
Kendisiyle ilgilenmeyen insanları da anlayışla karşıladığını söyleyen Bellingham, "Bu da kesinlikle sorun değil. İnsanlar ilgilenmiyorsa bunu anlayabilirim. O kadar da ilginç biri değilim!" dedi.
"ÖNCE BİR İNSAN OLARAK GÖRÜLMEK İSTİYORUM"
Taraftarların futbolculara yaklaşımını değerlendiren Bellingham, kendisine ulaşılmaz bir figür gibi bakılmasını istemediğini vurguladı:
"Bence taraftarlar bazen oyuncuları gözlerinde çok büyütüyor ve ben hiçbir zaman böyle görülmek istemiyorum. Önce bir insan olarak görülmeyi tercih ederim."
Boş zamanlarında sade bir hayatı tercih ettiğini anlatan İngiliz futbolcu, "Arkadaşlarımın ve ailemin yanında olmayı, kahve içmeyi, yürüyüşe çıkmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.
Madrid'de dışarı çıkarken daha sakin bölgeleri seçtiğini söyleyen Bellingham, "Her zaman tanınacaksın ama kalabalıkların etrafını sarmaması gibi konularda biraz daha güvende oluyorsun." dedi.
Özellikle çocukların fotoğraf taleplerine mümkün olduğunca karşılık vermeye çalıştığını belirten yıldız oyuncu, bunun nedenini şöyle anlattı:
"Seninle bir fotoğraf çektirebilirlerse uzun süre bunun mutluluğunu yaşayacaklar. Aslında senin için yalnızca beş saniyelik bir zaman."
"FUTBOL BENİ TÜKETİYORDU, DESTEK ALDIM"
Röportajın en dikkat çeken bölümünde, zihinsel olarak zorlandığı dönemleri anlatan Bellingham, futbolun hayatının tamamını kaplamasının kendisini olumsuz etkilediğini söyledi:
"Geçen sezon bazı dönemlerde futbolun beni gerçekten tükettiğini, beni çok gergin ve stresli hale getirdiğini hissediyordum."
"Bu konuda ve böyle şeyleri nasıl yönetebileceğim konusunda bana çok yardımcı olan biriyle konuşmaya başladım."
Aldığı desteğin kendisine önemli katkı sağladığını belirten İngiliz oyuncu, yoğun maç temposunun ardından futboldan uzaklaşmanın yine de kolay olmadığını anlattı:
"14 günde dört maç oynadıktan sonra eve geldiğimde, tek istediğim toparlanma çalışmalarımı yapmak ve bunlar bittiğinde doğrudan yatağa girebilmek oluyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun?"
"ROL MODEL OLMAK İÇİN FUTBOLA BAŞLAMADIM"
Bellingham, saha içindeki davranışları ve genç taraftarlar üzerindeki etkisi hakkında da konuştu:
"Futbola rol model olmak istediğim için başlamadım. Ama sorumluluktan söz ettiğimizde benim için anlamı bu."
Futbolun kendisi için taşıdığı anlamı ve rekabetin getirdiği duyguları anlatan yıldız oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu benim geçim kaynağım. Yapmam için para aldığım şey bu. Hem işim hem de hobim. Birçok insan bana çok büyük paralar yatırıyor. Taraftarlar çok bağlı ve takımı desteklemeye gelmek için çok para harcıyor."
"İstediğin gibi davranıp bir yandan da formalarını her giydiğinde bir şehri veya bir ülkeyi temsil etmeyi sürdüremezsin. Çünkü birilerine ilham veriyorsun. Hoşuna gitse de gitmese de yeni nesil seni örnek alıyor. Ben bunu bir ayrıcalık olarak görmeyi tercih ediyorum. Her zaman söyledim; saha dışında bir beyefendi olmak istiyorum."
MOURINHO'NUN DOKUZ YAŞINDAKİ ÇOCUKLA DİYALOĞU
Jose Mourinho ile yaptığı bir konuşmanın aklında kaldığını anlatan Bellingham, deneyimli teknik adamın kendisine aktardığı bir olayı paylaştı:
"Mourinho birkaç yıl önce Roma'yı çalıştırırken, antrenmandaki bir çocuk çoraplarının arkasına üç delik açmış. Mourinho yanına gidip, 'Bunu neden yapıyorsun?' diye sormuş. Çocuk da 'Bellingham yapıyor. Baldırdaki baskıyı azaltıyormuş.' demiş. Mourinho'nun cevabı ise şu olmuş: 'Evlat, sen dokuz yaşındasın. Senin daha baldır kasların yok ki.'"
"YEMEK YAPAMIYORUM, ARABA KULLANAMIYORUM"
Küçük yaşlardan itibaren olgun tavırlarıyla öne çıkmasına rağmen günlük hayatta öğrenmesi gereken birçok şey olduğunu söyleyen Bellingham, kendisiyle ilgili algıya açıklık getirdi:
"Futbol açısından kendimi olgun hissediyorum çünkü yaklaşık 400 maç oynadım. Ama hayat açısından bakarsak, dürüst olmak gerekirse şu anda kendimi o kadar da olgun hissetmiyorum."
"Yemek yapamıyorum, araba kullanamıyorum... Yaptığım işte iyiyim ama diğer her şeyde mi? Pek de iyi değilim."
"Bir şeyler yaparken arkadaşlarımdan ve ailemden yardım alıyorum; aşçı, temizlik görevlisi, annem ya da başka kim varsa... Şu anda bulunduğum nokta bu. Her gün, bütün gün çok çalışıyorum ve eve geldiğimde muhtemelen daha temel bazı şeyleri yapmayı öğrenmeyi ihmal etmiş oluyorum. Ama eminim bunun da bir zamanı ve yeri olacaktır."
Fotoğraf çekiminde bir otomobilin direksiyonuna geçmesine rağmen araç kullanmayı bilmediğinin konuşulması üzerine de "Yapmayı bilmediğim bir sürü şey var." dedi.
"10 YAŞINDA MEDYA EĞİTİMİ ALMIYORSUNUZ"
Röportajlardaki rahat tavrının küçük yaşlarda aldığı kapsamlı bir medya eğitiminden kaynaklandığı düşüncesine de yanıt veren Bellingham, şunları söyledi:
"Herkeste, küçükken çok fazla halkla ilişkiler eğitimi aldığım yönünde bir algı var. Ama ben 16 yaşında A takımdaydım. İnsanlar altyapılar hakkında ne biliyor bilmiyorum ama 10 yaşındayken halkla ilişkiler eğitimi almıyorsunuz."
"Konuşurken kendimi her zaman oldukça rahat hissettim. Okulda da tartışmak ve konular hakkında fikrimi söylemek ilgimi çeken şeylerdi."
Yaptığı açıklamalarda ezber ifadelerden uzak durmaya çalıştığını belirten İngiliz futbolcu, iletişim konusundaki yaklaşımını şöyle anlattı:
"Yalnızca sesim duyulsun diye konuşmak istemiyorum. Anlaşılmak istiyorum. Taraftarların bir maçı daha iyi hissetmesini ya da bazı şeyleri benim gözümden görebilmesini istiyorum. Ama bunu ayrıntılarıyla yapmak istiyorum, yalnızca kolay cevaplar vererek değil."
Futbolla ilgili konularda yaklaşımını ise "Elimden geldiğince net ve kesin olmaya çalışıyorum." sözleriyle özetledi.
BECKHAM'DAN GELEN DESTEĞİN ANLAMI
Kendisine yönelik eleştirilerin arttığı dönemlerde David Beckham'ın desteğini hissettiğini anlatan Bellingham, benzer deneyimleri yaşamış birinden gelen mesajların farklı bir ağırlığı olduğunu söyledi:
"Bazen bir mesajı daha değerli yapan, mesajın kendisi değil, onu gönderen kişidir."
"Yanında, işlerin nasıl yürüdüğünü bilen biri oluyor."
"WRIGHT MESAJ ATINCA GERİLİYORUM"
Ian Wright'ın da zor dönemlerinde kendisine destek verdiğini belirten Bellingham, bu iletişimin "Medyadaki bazı şeyler nedeniyle zor zamanlar geçirdiği" bir dönemde başladığını anlattı.
Wright'ın kendisine "Hazır ol." mesajı gönderdiğini aktaran İngiliz futbolcu, o sırada verdiği yanıtı da paylaştı:
"Neye?"
Aralarındaki iletişimin devam ettiğini söyleyen Bellingham, Wright'tan gelen mesajların kendisinde yarattığı ilk tepkiyi esprili bir dille anlattı:
"Bana mesaj attığında her zaman gerçekten geriliyorum. Hep, 'Şimdi benim hakkımda ne söylediler?' diye düşünüyorum."
İngiltere maçlarında Wright ile sık sık karşılaştığını da belirten yıldız oyuncu, "Onu İngiltere maçlarında her zaman görüyorum. Ona sarılıyorum ya da öpücük gönderiyorum." dedi.
"BENİM MÜKEMMEL OLDUĞUMU DÜŞÜNMELERİNİ İSTEMİYORUM"
Röportajın çekim aralarında günlük konular hakkında da konuşan Bellingham, bir atıştırmalığın fiyatını merak ederek, "Freddo şimdi ne kadar oldu?" diye sordu.
Derginin kendisiyle uzun süredir röportaj yapmak istediğini öğrenince ise "Gerçekten mi?" karşılığını verdi. Annesine dönerek şakayla karışık, "Size inanmıyorum. Ben o e-postaları görmedim..." dedi.
Kariyerindeki başarıların kendisini kusursuz biri yapmadığını vurgulayan Bellingham, röportajı şu sözlerle tamamladı:
"Hatalar yapıyorsun, onları kabul ediyorsun ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun."
"İnsanların benim mükemmel olduğumu düşünmesini asla istemiyorum."