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VakıfBank, Kupa Voley'de yarı finalde!

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 20:21 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2026 00:58
Haber: AA, Fotoğraf: vakifbanksporkulubu.com
VakıfBank, Kupa Voley'de yarı finalde!
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
 
Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar
 
VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Berka Özden, Boskovic, Ivanovic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Zehra Güneş)
 
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani (Merve İzbilir, Helin Kayıkçı, Öykü Saruhan, Nisanur Yılmaz, Ramos, Damla Beyazıtlı, Sıla Zeynep Yaşar)
 
Setler: 25-20, 23-25, 25-13, 25-18
 
Süre: 100 dakika (23, 29, 24, 24)
 

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, İbrahim Acar

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VakıfBank: Cansu Özbay, Markova, Berka Özden, Boskovic, Ivanovic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Naz Aydemir Akyol, Brancuska, Zehra Güneş)

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Begüm Kaçmaz, Buse Ünal Pehlivan, Gorecka, Ecenur Aksoy, Ghani (Merve İzbilir, Helin Kayıkçı, Öykü Saruhan, Nisanur Yılmaz, Ramos, Damla Beyazıtlı, Sıla Zeynep Yaşar)

Setler: 25-20, 23-25, 25-13, 25-18

Süre: 100 dakika (23, 29, 24, 24)

 

İSTANBUL (AA) - Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

 
 
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