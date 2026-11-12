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Crystal Palace'ta Sage dönemi bitti

Crystal Palace, teknik direktör Pierre Sage ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 15:58 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 17:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Crystal Palace'ta Sage dönemi bitti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fransız teknik direktör Pierre Sage ile yollarını ayırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligde son sırada bulunan Londra ekibi, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından 5 ay önce göreve gelen ve takımın başında 16 maça çıkan 47 yaşındaki teknik adamın görevine son verdi.

Kulübün açıklamasında, "Kulüp, Pierre'e ve ekibine Güney Londra'daki süreçte gösterdikleri çaba için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler." denildi.

Sage'den boşalan göreve Premier Lig'de daha önce Brentford ve Tottenham'ı çalıştıran Danimarkalı teknik adam Thomas Frank'ın getirilmesi bekleniyor.

Crystal Palace, Sage yönetiminde tüm kulvarlardaki 16 maçta 5 galibiyet aldı.



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