Los Angeles Lakers'ın Milwaukee Bucks'ı 123-112 mağlup ettiği karşılaşmada Austin Reaves, Luka Doncic ve Collin Sexton'ın yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başantrenör JJ Redick, maçın ardından yaptığı açıklamada Reaves'in sakatlığının aşil tendonuyla ilgili olmadığını belirtti.
ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre Redick, şu ifadeleri kullandı:
"Röntgende bir sorun çıkmadı. Yarın daha detaylı görüntüleme yapılacak. Bunun dışında şu an için başka bir bilgi yok."
Üçüncü çeyreğin bitimine 5 dakika 20 saniye kala, bir smaç denemesinin hemen ardından değişiklik isteyen Reaves'in topuğundan sakatlandığı açıklandı. Oyuncu, karşılaşmanın kalan bölümünde forma giyemedi.
Ligin sayı lideri Doncic ise son çeyrekte bitime 4 dakika 25 saniye kala, faulle birlikte isabet bulduğu geriye çekilerek attığı üçlük sırasında ayak bileğini burktu.
Serbest atışını kullandıktan sonra oyundan çıkan Sloven yıldız hakkında Redick, "Luka'nın iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece hafif bir burkulma" dedi.
Lakers'ta yüzüne dirsek darbesi alan Collin Sexton da karşılaşmayı erken terk etti. Redick, tecrübeli guarda dikiş atılacağını açıkladı.
Lakers muhabiri Jovan Buha'nın aktardığına göre Redick, Sexton sakatlanmasaydı maçın son bölümünde Doncic yerine onun sahada olacağını da belirtti.
Doncic, 25'te 10 saha içi isabetiyle 32 sayı üreterek maçın en skorer oyuncusu oldu. Reaves ise sakatlanmadan önce 18 sayı, üç ribaund ve beş asist kaydetti.
Derecesini 11-2'ye getiren Lakers, San Antonio Spurs'ün yarım maç önünde Batı Konferansı liderliğini sürdürdü.
ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre Redick, şu ifadeleri kullandı:
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"Röntgende bir sorun çıkmadı. Yarın daha detaylı görüntüleme yapılacak. Bunun dışında şu an için başka bir bilgi yok."
Üçüncü çeyreğin bitimine 5 dakika 20 saniye kala, bir smaç denemesinin hemen ardından değişiklik isteyen Reaves'in topuğundan sakatlandığı açıklandı. Oyuncu, karşılaşmanın kalan bölümünde forma giyemedi.
Ligin sayı lideri Doncic ise son çeyrekte bitime 4 dakika 25 saniye kala, faulle birlikte isabet bulduğu geriye çekilerek attığı üçlük sırasında ayak bileğini burktu.
Serbest atışını kullandıktan sonra oyundan çıkan Sloven yıldız hakkında Redick, "Luka'nın iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece hafif bir burkulma" dedi.
Lakers'ta yüzüne dirsek darbesi alan Collin Sexton da karşılaşmayı erken terk etti. Redick, tecrübeli guarda dikiş atılacağını açıkladı.
Lakers muhabiri Jovan Buha'nın aktardığına göre Redick, Sexton sakatlanmasaydı maçın son bölümünde Doncic yerine onun sahada olacağını da belirtti.
Doncic, 25'te 10 saha içi isabetiyle 32 sayı üreterek maçın en skorer oyuncusu oldu. Reaves ise sakatlanmadan önce 18 sayı, üç ribaund ve beş asist kaydetti.
Derecesini 11-2'ye getiren Lakers, San Antonio Spurs'ün yarım maç önünde Batı Konferansı liderliğini sürdürdü.