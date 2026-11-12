Bugün
20:00
Türkiye
Belçika
Bugün
22:45
İtalya
Fransa
Bugün
22:45
Çekya
İspanya
Bugün
22:45
İngiltere
Hırvatistan
Bugün
20:00
Ermenistan
Güney Kıbrıs
Bugün
22:45
Karadağ
Letonya
Bugün
22:45
San Marino
Beyaz Rusya
Bugün
22:45
Arnavutluk
Finlandiya

JJ'den sakatlık açıklaması: Reaves ve Luka'da sorun yok

Los Angeles Lakers başantrenörü JJ Redick, Austin Reaves'in aşil tendonundan sakatlanmadığını, Luka Doncic'in ayak bileğindeki sorunun ise ciddi görünmediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 13:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
JJ'den sakatlık açıklaması: Reaves ve Luka'da sorun yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Los Angeles Lakers'ın Milwaukee Bucks'ı 123-112 mağlup ettiği karşılaşmada Austin Reaves, Luka Doncic ve Collin Sexton'ın yaşadığı sakatlıklar endişe yarattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başantrenör JJ Redick, maçın ardından yaptığı açıklamada Reaves'in sakatlığının aşil tendonuyla ilgili olmadığını belirtti.

ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre Redick, şu ifadeleri kullandı:

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


"Röntgende bir sorun çıkmadı. Yarın daha detaylı görüntüleme yapılacak. Bunun dışında şu an için başka bir bilgi yok."

Üçüncü çeyreğin bitimine 5 dakika 20 saniye kala, bir smaç denemesinin hemen ardından değişiklik isteyen Reaves'in topuğundan sakatlandığı açıklandı. Oyuncu, karşılaşmanın kalan bölümünde forma giyemedi.

Ligin sayı lideri Doncic ise son çeyrekte bitime 4 dakika 25 saniye kala, faulle birlikte isabet bulduğu geriye çekilerek attığı üçlük sırasında ayak bileğini burktu.

Serbest atışını kullandıktan sonra oyundan çıkan Sloven yıldız hakkında Redick, "Luka'nın iyi olduğunu düşünüyorum. Sadece hafif bir burkulma" dedi.

Lakers'ta yüzüne dirsek darbesi alan Collin Sexton da karşılaşmayı erken terk etti. Redick, tecrübeli guarda dikiş atılacağını açıkladı.

Lakers muhabiri Jovan Buha'nın aktardığına göre Redick, Sexton sakatlanmasaydı maçın son bölümünde Doncic yerine onun sahada olacağını da belirtti.

Doncic, 25'te 10 saha içi isabetiyle 32 sayı üreterek maçın en skorer oyuncusu oldu. Reaves ise sakatlanmadan önce 18 sayı, üç ribaund ve beş asist kaydetti.

Derecesini 11-2'ye getiren Lakers, San Antonio Spurs'ün yarım maç önünde Batı Konferansı liderliğini sürdürdü.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.