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Yan Diomande'den çok konuşulacak hareket!

Real Madrid'in yıldızı Yan Diomande, kendisini görmek için Fildişi Sahilli Milli Takımı kampına gelen taraftarlara para dağıttı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yan Diomande'den çok konuşulacak hareket!
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Real Madrid'in yıldızı Yan Diomande, saha dışında ilginç bir olayla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diomande, kendisini görmek için Fildişi Sahilli Milli Takımı kampına gelen taraftarlara para dağıttı.

19 yaşındaki genç yıldızın bu hareketi, kısa süre içerisinde gündem oldu.

Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan genç yıldız, İspanyol devinde 16 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.



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