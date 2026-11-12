Yan Diomande'den çok konuşulacak hareket!

Real Madrid'in yıldızı Yan Diomande, saha dışında ilginç bir olayla gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Diomande, kendisini görmek için Fildişi Sahilli Milli Takımı kampına gelen taraftarlara para dağıttı.
19 yaşındaki genç yıldızın bu hareketi, kısa süre içerisinde gündem oldu.
Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan genç yıldız, İspanyol devinde 16 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
19 yaşındaki genç yıldızın bu hareketi, kısa süre içerisinde gündem oldu.
Real Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan genç yıldız, İspanyol devinde 16 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
🇨🇮 Yan Diomande, kendisini görmek için Fildişi Sahilli Milli Takımı kampına gelen taraftarlara para dağıttı. https://t.co/2SISQChV7P
— Sporxtv (@sporxtv) November 12, 2026
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