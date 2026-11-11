Valerien Ismael, Fransa'ya geri dönüyor!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'ın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Fransız basını, deneyimli çalıştırıcının göreve getirilmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 22:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Valerien Ismael, Fransa'ya geri dönüyor!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, teknik direktörlük görevi için Valerien Ismael ile anlaşmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla L'Equipe'in haberine göre, Didier Digard ile yollarını ayıran Fransız ekibi, 51 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için görüşmelerde son aşamaya geldi. Ismael'in göreve gelişinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ı çalıştıran Ismael, şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

Futbolculuk kariyerinde Bayern Münih, Strasbourg, Lens ve Crystal Palace gibi takımlarda forma giyen Fransız-Alman teknik adam, 2014 yılında antrenörlük kariyerine başladı.

Kariyerinde Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley, West Bromwich, Watford ve Blackburn Rovers gibi takımları çalıştıran Ismaël, Türkiye'de ise Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptı.

2022 yılında siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, aynı yılın ekim ayında görevinden ayrılmıştı.

Le Havre ile anlaşması halinde Ismael, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fransa'da bir takım çalıştıracak.



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