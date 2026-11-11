Galatasaray set vermeden Dörtlü Final'e yükseldi!

Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek AXA Sigorta Kupa Voley'de Dörtlü Final'e yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 21:37
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray set vermeden Dörtlü Final'e yükseldi!
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Madeş Mobilya: Efe Mandıracı, Samet Güneş, Can Koç, Maar, Alonso, Micah Ma'a (Abdulsamet Yalçın, Cafer Kirkit)
Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Bahov, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Osmanovic)
Setler: 25-16, 25-18, 26-24
Süre: 77 dakika (24, 21, 32)



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