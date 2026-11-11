Golden State Warriors, New Orleans Pelicans karşısında alınan 138-87'lik galibiyet sırasında sakatlanan Brandon Williams'ın sol arka adalesinde hafif zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk çeyreğin son bölümünde oyuna giren Williams, kısa sürede iki turnike buldu. Ancak ikinci basketinin ardından sakatlık yaşayan guard, yalnızca 99 saniye sahada kalabildi ve sekerek soyunma odasına gitti.
Çekilen MR'ın ardından en az bir hafta oynayamayacağı açıklanan Williams'ın, Warriors'ın Houston, San Antonio, New Orleans, Dallas ve Memphis'i kapsayan zorlu deplasman turunda görev yapamayacağı belirtildi.
Golden State'teki ilk sezonunda kenardan gelerek hücuma önemli katkı sağlayan Williams, maç başına 16.4 dakikada 10.4 sayı ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.
Stephen Curry'nin dinlendiği bölümlerde skor yükünü üstlenen Williams, yıldız oyuncunun bu sezon kaçırdığı iki karşılaşmada da 17 ve 20 sayı üretmişti. Bu maçlardan biri, Warriors'ın mevcut sekiz maçlık galibiyet serisi içindeki Los Angeles Clippers galibiyetiydi.
Williams, NBA kariyerinin ilk yıllarında aynı bölgede başka sorunlar da yaşamıştı. Dallas Mavericks'teyken 2025 hazırlık döneminde sol arka adalesinden sakatlanan oyuncu, geçen mart ayında da aynı bölgedeki gerginlik nedeniyle maç kaçırmıştı.
Derecesini 8-3'e taşıyan Warriors'ta sakatlık listesi giderek uzuyor. Jimmy Butler ve Moses Moody ciddi diz sakatlıklarının rehabilitasyonunu sürdürürken Kristaps Porzingis basketbola ara verdi.
Will Richard da hafta sonunda sol başparmağındaki ulnar kollateral bağda oluşan yırtık nedeniyle sakatlanmıştı. Ancak Richard'ın çarşamba günü Houston Rockets'a karşı oynanacak maçtaki durumu "şüpheli" olarak güncellendi.
Genç guard, sol başparmağına atel takarak sakatlığına rağmen oynama ihtimalini değerlendiriyor.
Gary Payton II ise sol dizindeki iltihaplanma nedeniyle forma giyemiyor.
Çekilen MR'ın ardından en az bir hafta oynayamayacağı açıklanan Williams'ın, Warriors'ın Houston, San Antonio, New Orleans, Dallas ve Memphis'i kapsayan zorlu deplasman turunda görev yapamayacağı belirtildi.
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Golden State'teki ilk sezonunda kenardan gelerek hücuma önemli katkı sağlayan Williams, maç başına 16.4 dakikada 10.4 sayı ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.
Stephen Curry'nin dinlendiği bölümlerde skor yükünü üstlenen Williams, yıldız oyuncunun bu sezon kaçırdığı iki karşılaşmada da 17 ve 20 sayı üretmişti. Bu maçlardan biri, Warriors'ın mevcut sekiz maçlık galibiyet serisi içindeki Los Angeles Clippers galibiyetiydi.
Williams, NBA kariyerinin ilk yıllarında aynı bölgede başka sorunlar da yaşamıştı. Dallas Mavericks'teyken 2025 hazırlık döneminde sol arka adalesinden sakatlanan oyuncu, geçen mart ayında da aynı bölgedeki gerginlik nedeniyle maç kaçırmıştı.
Derecesini 8-3'e taşıyan Warriors'ta sakatlık listesi giderek uzuyor. Jimmy Butler ve Moses Moody ciddi diz sakatlıklarının rehabilitasyonunu sürdürürken Kristaps Porzingis basketbola ara verdi.
Will Richard da hafta sonunda sol başparmağındaki ulnar kollateral bağda oluşan yırtık nedeniyle sakatlanmıştı. Ancak Richard'ın çarşamba günü Houston Rockets'a karşı oynanacak maçtaki durumu "şüpheli" olarak güncellendi.
Genç guard, sol başparmağına atel takarak sakatlığına rağmen oynama ihtimalini değerlendiriyor.
Gary Payton II ise sol dizindeki iltihaplanma nedeniyle forma giyemiyor.