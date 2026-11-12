Rusya, Özbekistan deplasmanında kazandı!

Hazırlık maçında Özbekistan ile Rusya karşı karşıya geldi. Paxtakor Markaziy Stadı'nda oynanan mücadeleyi Rusya, 3-2'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada perde 5. dakikada Viktor Melekhin'in kendi kalesine attığı golle açıldı ve Özbekistan 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 46. dakikada Bekhruzjon Karimov'un golüyle farkı ikiye çıkardı.
İki farklı geriye düşen Rusya, 70. dakikada Nikolay Komlichenko ile farkı bire indirdi. Aynı futbolcu, 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skora dengeyi getirdi. 79. dakikada Aleksey Miranchuk'un kaydettiği gol ise Rusya'ya galibiyeti getirdi.
BATRAKOV VE KISLYAK İLK 11'DE
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90+2. dakikada oyundan çıktı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Matvey Kislyak da Rusya formasıyla ilk 11'de görev yaptı. Kislyak, 77. dakikada kenara geldi.
BAŞAKŞEHİR'İN YILDIZLARI DA SAHADAYDI
Özbekistan Milli Takımı'nda ise Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ve Fayzullayev karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İki futbolcu da 80. dakikada oyundan alındı.
İki farklı geriye düşen Rusya, 70. dakikada Nikolay Komlichenko ile farkı bire indirdi. Aynı futbolcu, 76. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skora dengeyi getirdi. 79. dakikada Aleksey Miranchuk'un kaydettiği gol ise Rusya'ya galibiyeti getirdi.
BATRAKOV VE KISLYAK İLK 11'DE
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90+2. dakikada oyundan çıktı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Matvey Kislyak da Rusya formasıyla ilk 11'de görev yaptı. Kislyak, 77. dakikada kenara geldi.
BAŞAKŞEHİR'İN YILDIZLARI DA SAHADAYDI
Özbekistan Milli Takımı'nda ise Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ve Fayzullayev karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İki futbolcu da 80. dakikada oyundan alındı.
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