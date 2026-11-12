Galatasaray'da iki fesih yolda: Ugochukwu ve Bitshiabu!

Galatasaray, 2 kiralık futbolcusuyla devre arasında yolları ayırabilir. Teknik ekip, Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu'nun performansından memnun değil. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GEÇER NOT ALAMADILAR
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacağı bölgeleri belirlemeye çalışan sarı kırmızılılar, bir taraftan da vedalaşılacak futbolcular üzerinde duruyor.
FESİH İHTİMALİ!
Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu'nun performansları, teknik ekipten geçer not alamadı. Yönetim, iki oyuncu ve kulüpleriyle anlaşabilirse kiralık sözleşmeleri feshedilebilir.
123 DAKİKA OYNADI
Ugochukwu sezon başında Burnley'den kiralandı. 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan genç orta saha için bu opsiyonun kullanılması düşünülmüyor. Fransız futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 7 resmi maçta 123 dakika süre bulabildi.
22 DAKİKA SÜRE BULDU
Bitshiabu ise sezon başında Leipzig'den kiralandı. Fransız futbolcunun 28 milyon avroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu kullanılmak istenmiyor. Sadece Konya deplasmanında forma giyen 21 yaşındaki savunmacı, 22 dakika sahada kaldı.
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapacağı bölgeleri belirlemeye çalışan sarı kırmızılılar, bir taraftan da vedalaşılacak futbolcular üzerinde duruyor.
FESİH İHTİMALİ!
Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu'nun performansları, teknik ekipten geçer not alamadı. Yönetim, iki oyuncu ve kulüpleriyle anlaşabilirse kiralık sözleşmeleri feshedilebilir.
123 DAKİKA OYNADI
Ugochukwu sezon başında Burnley'den kiralandı. 22.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan genç orta saha için bu opsiyonun kullanılması düşünülmüyor. Fransız futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 7 resmi maçta 123 dakika süre bulabildi.
22 DAKİKA SÜRE BULDU
Bitshiabu ise sezon başında Leipzig'den kiralandı. Fransız futbolcunun 28 milyon avroluk şarta bağlı satın alma opsiyonu kullanılmak istenmiyor. Sadece Konya deplasmanında forma giyen 21 yaşındaki savunmacı, 22 dakika sahada kaldı.