SPORX ÖZEL | Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonlarının Türkiye'deki yeni yayın adresi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital yayın platformu EXXEN, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını dört yıllığına aldı.
EXXEN, yapılan ihalede beIN Sports'tan sonra en yüksek teklif olan 328 Milyon Euro'yu vererek, gelecek sezonla birlikte yeniden Avrupa kupalarını yayınlama hakkını kazandı.
2027-2028 SEZONUNDA BAŞLAYACAK
Yeni yayın anlaşması kapsamında Avrupa kupaları, 2027-2028 sezonundan başlayarak 2030-2031 sezonunun sonuna kadar EXXEN üzerinden futbolseverlerle buluşacak.
AVRUPA KUPALARI YENİDEN EXXEN'DE
Avrupa kupalarının Türkiye'deki yayın hakları, 2021-2024 yılları arasında EXXEN'de bulunuyordu.
2024-2025 sezonundan itibaren organizasyonların yayın haklarını TRT devralmış, karşılaşmalar TRT kanalları ve tabii platformunda yayınlanmaya başlamıştı.
Yeni anlaşmayla birlikte Avrupa kupaları, üç sezonluk aranın ardından 2027-2028 ile birlikte yeniden EXXEN'e dönmüş olacak.
EXXEN, yapılan ihalede beIN Sports'tan sonra en yüksek teklif olan 328 Milyon Euro'yu vererek, gelecek sezonla birlikte yeniden Avrupa kupalarını yayınlama hakkını kazandı.
2027-2028 SEZONUNDA BAŞLAYACAK
Yeni yayın anlaşması kapsamında Avrupa kupaları, 2027-2028 sezonundan başlayarak 2030-2031 sezonunun sonuna kadar EXXEN üzerinden futbolseverlerle buluşacak.
AVRUPA KUPALARI YENİDEN EXXEN'DE
Avrupa kupalarının Türkiye'deki yayın hakları, 2021-2024 yılları arasında EXXEN'de bulunuyordu.
2024-2025 sezonundan itibaren organizasyonların yayın haklarını TRT devralmış, karşılaşmalar TRT kanalları ve tabii platformunda yayınlanmaya başlamıştı.
Yeni anlaşmayla birlikte Avrupa kupaları, üç sezonluk aranın ardından 2027-2028 ile birlikte yeniden EXXEN'e dönmüş olacak.
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