Fernando Muslera futbolu bırakıyor!

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, 28 Kasım'da oynanacak Libertadores finalinin ardından futbol kariyerini noktalayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Espectador Deportes'in haberine göre 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Estudiantes ile Palmeiras (28 Kasım) arasında oynanacak Libertadores finaliyle futbola veda edecek.
Uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera, 22 yıllık profesyonel kariyerinin son maçına Centenario Stadı'nda çıkacak.
BİR GALATASARAY EFSANESİ!
Fernando Muslera, 2011 yılında imza attığı Galatasaray'dan 2025 yılında ayrılmıştı.
Galatasaray'da 551 maçta süre bulan Uruguaylı eldiven, kalesinde 592 gol görürken, 191 maçta kalesini gole kapatmıştı.
551 maç ile Galatasaray tarihinde en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda 14 yılda 19 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.
Muslera'nın Galatasaray kupaları:
8 X Süper Lig
6 X Süper Kupa
5 X Türkiye Kupası
Uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera, 22 yıllık profesyonel kariyerinin son maçına Centenario Stadı'nda çıkacak.
BİR GALATASARAY EFSANESİ!
Fernando Muslera, 2011 yılında imza attığı Galatasaray'dan 2025 yılında ayrılmıştı.
Galatasaray'da 551 maçta süre bulan Uruguaylı eldiven, kalesinde 592 gol görürken, 191 maçta kalesini gole kapatmıştı.
551 maç ile Galatasaray tarihinde en fazla maça çıkan yabancı oyuncu olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda 14 yılda 19 kupa kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.
Muslera'nın Galatasaray kupaları:
8 X Süper Lig
6 X Süper Kupa
5 X Türkiye Kupası
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