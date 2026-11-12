Fenerbahçe ve Aston Villa aynı ismin peşinde: Milton Delgado

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Brezilya Ligi'nden iki yıldız, Danilo ve Andre, yönetimin listesine girmişti. Fenerbahçe'nin Arjantin'den bir ismi de yakın takibe aldığı ortaya çıktı: Milton Delgado...
21 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Boca Juniors'ta özellikle bu sezon dikkat çekici bir performans sergiledi. Tangocu, Sarı-Lacivertliler'de 45 resmi maça çıktı, 1 gol atıp 5 de asist yaptı.
Delgado, Arjantin U20 Takımı'nın da önemli isimlerinden biri ve kısa sürede A takıma çağırılması da bekleniyor.
ASTON VILLA DA PEŞİNDE
Genç yıldız, sadece Fenerbahçe'nin radarında değil. Aston Villa'nın da bir süredir gözlemcilerine Milton Delgado'yu izlettiği kaydedildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Villa, önemli talipleri bulunan Boubacar Kamara'nın ayrılık ihtimaline karşı Tangocu'yu takibe aldı.
Kamara'ya Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Aston Villa'nın da buna karşı ocakta Delgado'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Tangocu için İngiliz ekibiyle kapışması muhtemel.
Brezilya Ligi'nden iki yıldız, Danilo ve Andre, yönetimin listesine girmişti. Fenerbahçe'nin Arjantin'den bir ismi de yakın takibe aldığı ortaya çıktı: Milton Delgado...
21 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Boca Juniors'ta özellikle bu sezon dikkat çekici bir performans sergiledi. Tangocu, Sarı-Lacivertliler'de 45 resmi maça çıktı, 1 gol atıp 5 de asist yaptı.
Delgado, Arjantin U20 Takımı'nın da önemli isimlerinden biri ve kısa sürede A takıma çağırılması da bekleniyor.
ASTON VILLA DA PEŞİNDE
Genç yıldız, sadece Fenerbahçe'nin radarında değil. Aston Villa'nın da bir süredir gözlemcilerine Milton Delgado'yu izlettiği kaydedildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Villa, önemli talipleri bulunan Boubacar Kamara'nın ayrılık ihtimaline karşı Tangocu'yu takibe aldı.
Kamara'ya Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Aston Villa'nın da buna karşı ocakta Delgado'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Tangocu için İngiliz ekibiyle kapışması muhtemel.
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