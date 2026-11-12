Bugün
20:00
Türkiye
Belçika
Bugün
22:45
İtalya
Fransa
Bugün
22:45
Çekya
İspanya
Bugün
22:45
İngiltere
Hırvatistan
Bugün
20:00
Ermenistan
Güney Kıbrıs
Bugün
22:45
Karadağ
Letonya
Bugün
22:45
San Marino
Beyaz Rusya
Bugün
22:45
Arnavutluk
Finlandiya

Fenerbahçe ve Aston Villa aynı ismin peşinde: Milton Delgado

Fenerbahçe, orta saha arayışında gözünü Güney Amerika pazarına dikti. Brezilyalı yıldızlar Danilo ve Andre'nin ardından gündeme bir de Arjantinli geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 09:54
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe ve Aston Villa aynı ismin peşinde: Milton Delgado
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertliler orta saha için rotasını Güney Amerika pazarına çevirdi.

Brezilya Ligi'nden iki yıldız, Danilo ve Andre, yönetimin listesine girmişti. Fenerbahçe'nin Arjantin'den bir ismi de yakın takibe aldığı ortaya çıktı: Milton Delgado...

21 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği Boca Juniors'ta özellikle bu sezon dikkat çekici bir performans sergiledi. Tangocu, Sarı-Lacivertliler'de 45 resmi maça çıktı, 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

Delgado, Arjantin U20 Takımı'nın da önemli isimlerinden biri ve kısa sürede A takıma çağırılması da bekleniyor.

ASTON VILLA DA PEŞİNDE

Genç yıldız, sadece Fenerbahçe'nin radarında değil. Aston Villa'nın da bir süredir gözlemcilerine Milton Delgado'yu izlettiği kaydedildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Villa, önemli talipleri bulunan Boubacar Kamara'nın ayrılık ihtimaline karşı Tangocu'yu takibe aldı.

Kamara'ya Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Aston Villa'nın da buna karşı ocakta Delgado'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği vurgulandı. Fenerbahçe'nin Tangocu için İngiliz ekibiyle kapışması muhtemel.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.