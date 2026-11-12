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Niklas Süle: "Bira içip McDonald's yiyordum, hayat kısa"

Bir dönem Borussia Dortmund forması giyen Niklas Süle, profesyonel kariyerinde kilosunu kontrol etmekte zorlandığı dönemleri anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 14:31 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 14:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Niklas Süle: 'Bira içip McDonald's yiyordum, hayat kısa'
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Borussia Dortmund'un 2024 yılında Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Niklas Süle'nin fiziksel durumu gündem olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman futbolcunun formdan uzak göründüğü görüntüler çok konuşulmuştu. Süle, yıllar sonra After the Final Whistle podcast'inde profesyonel futbolculuk döneminde kilosunu kontrol etmekte zorlandığını anlattı.

"15 YIL BOYUNCA SADECE FUTBOLA ODAKLANMAK İSTEMEDİM"

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Süle, kariyeri boyunca futbola ayırdığı zamanın dışında da hayatın tadını çıkarmak istediğini söyledi.

"Profesyonel kariyerim boyunca belki de üç bira içip McDonald's'ta yemek yediğim çok fazla olmuştur. 15 yıl boyunca sadece futbola odaklanmak istemedim. Hayatın tadını çıkarmayı seviyordum. Hayat, istediğin şeyleri yapmadan geçirmek için çok kısa."

"SADECE FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"

31 yaşında profesyonel futbolu bırakan Süle, Almanya'nın dokuzuncu liginde mücadele eden bir amatör takımda arkadaşlarıyla birlikte oynuyor. Alman stoper, yeni takımındaki ilk maçlarında kameraların peşinde olmasını istemediğini belirtti.

"Dokuzuncu ligdeki ilk maçlarımı takip etmek için beş, altı, yedi televizyon ekibinin gelmesini istemiyorum. Sadece futbol oynamak ve arkadaşlarımla bir bira içmek istiyorum."

"SOSYAL MEDYADA OLMADIĞIM İÇİN PARA KAYBETTİM"

Instagram hesabı bulunmadığını söyleyen Süle, sosyal medyanın kariyeri boyunca kendisine daha fazla sponsorluk fırsatı sağlayabileceğini de kabul etti.

"Sosyal medyayı seven biri değilim. Instagram hesabım yok. Elbette sosyal medya kariyerim boyunca bana yardımcı olabilirdi. Muhtemelen daha fazla sponsorluk anlaşması yapardım. Sosyal medyada olmadığım için kesinlikle para kaybettim ama bu benim için bir öncelik değildi. Bence insanların yapabileceği en kötü şeylerden biri, kendilerini sürekli başkalarıyla kıyaslamak. Instagram da bu davranışı körüklüyor."

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