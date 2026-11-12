Slaven Bilic'ten Dominik Livakovic'e uyarı!

Geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic, beklendiği gibi Katalan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Hırvat kaleci, şu ana kadar La Liga'da yalnızca Joan Garcia'nın yaşadığı fiziksel sorunlar nedeniyle Sevilla karşısında görev yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ANTRENMANDA LAMINE YAMAL ŞUT ÇEKİYOR AMA..."
Livakovic'in Barcelona'daki durumu sorulan Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, "Oynamaması iyi değil. Barcelona'da çok iyi antrenman yapabilir ama süre alması gerekiyor. Sonuçta Barcelona antrenmanı, Lamine Yamal kalene şut çekiyor ama maç oynamakla aynı şey değil" dedi.
"UZUN VADEDE DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"
Bilic, sözlerini "Şimdiye kadar çok iyi performans gösterdi ama neler olacağını göreceğiz. Livakovic hala milli takım oyuncularımız arasında. Uzun vadede bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor. En iyisinin ne olduğuna karar vereceğiz" ifadeleriyle tamamladı.
Livakovic'in Barcelona'daki durumu sorulan Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic, "Oynamaması iyi değil. Barcelona'da çok iyi antrenman yapabilir ama süre alması gerekiyor. Sonuçta Barcelona antrenmanı, Lamine Yamal kalene şut çekiyor ama maç oynamakla aynı şey değil" dedi.
"UZUN VADEDE DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"
Bilic, sözlerini "Şimdiye kadar çok iyi performans gösterdi ama neler olacağını göreceğiz. Livakovic hala milli takım oyuncularımız arasında. Uzun vadede bu konuyu değerlendirmemiz gerekiyor. En iyisinin ne olduğuna karar vereceğiz" ifadeleriyle tamamladı.
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