New Orleans Pelicans'ın sahasında Brooklyn Nets'e 145-111 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini aldığı karşılaşmanın ardından Zion Williamson, takımının performansına sert tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Williamson, maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:
"Kabul edilemez. Söyleyecek fazla sözüm bile yok. Tek kelimeyle kabul edilemez."
Son üç maçının her birinde potasında en az 138 sayı gören Pelicans, pazar günü de Golden State Warriors'a 138-87 yenilerek kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşamıştı.
Brooklyn karşısında 14'te sekiz saha içi ve 14'te 12 serbest atış isabetiyle 29 sayı üreten Williamson, çözümün herkesin kendi sorumluluğunu kabul etmesiyle başlayacağını vurguladı:
"Oyuncular, koçlar, herkes... Yetişkin insanlar olarak, takım hâlinde bunu yapmalıyız. Yalnız kaldığınızda aynaya bakıp kendinize, 'Takımım için yapmam gereken her şeyi yaptım mı?' diye sormalısınız."
"Savunmada yardım pozisyonlarında mıydım? Olmam gereken anda potaya en yakın yardım savunmacısı ben miydim? Şutları zorlaştırmak için çıkıp el gösterdim mi? Yapmam gereken her şeyi yaptım mı? Gerçekten çaba gösterdim mi?"
"ÖNCE KENDİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ"
Soyunma odasında birlikteliğin korunduğunu belirten Williamson, bunun tek başına sorunları çözmeye yetmeyeceğini söyledi:
"Evet, birlikteyiz. Soyunma odasında birlik içindeyiz. Dediğim gibi, kimse böyle kaybetmek istemiyor. Ama böyle kaybetmekten hoşlanmıyorsak önce kendimizden başlamalıyız."
"Maç görüntülerini izliyoruz, bunları yapıyoruz ama değişim önce insanın kendi içinde başlamalı."
Pelicans, üçüncü çeyrekte Brooklyn'i 24 sayıda tutsa da kendisi yalnızca 15 sayı üretebildi. Son çeyrekte ise potasında 38 sayı gördü.
Williamson, hücumda savunmanın arasına girip boş şutörleri bularak takıma hareketlilik kazandırmaya çalıştığını anlattı:
"Boyalı alanı kalabalık tutmaya çalışıyorlardı. Ben de aralara hücum edip şutörleri bulmaya, bizim için biraz hareketlilik ve enerji yaratmaya çalıştım."
"Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Üçüncü çeyrekte onları 24 sayıda tuttuk ama biz yalnızca 15 sayı attık. Son çeyrekte de 38 sayı yememiz bize hiçbir fayda sağlamaz. Gerçek bu."
Brooklyn, son çeyrekte yakaladığı 17-1'lik seriyle farkı 40 sayıya kadar çıkardı. Nets, yüzde 57 saha içi isabetiyle oynayıp 41 üçlüğün 20'sini sayıya çevirirken sekiz oyuncusu çift haneli skora ulaştı.
Williamson, bu mağlubiyetin yarattığı hissi unutmamaları gerektiğini belirtti:
"Buradan çıkarabileceğimizi umduğum olumlu şey, bu hissi hatırlamak. Maçtan sonra böyle hissetmekten, eve böyle gitmekten hoşlanmıyorsanız yine aynı noktaya geliyoruz: Aynaya bakıp 'Takımım için yapmam gerekeni yaptım mı?' diye sormalısınız."
Lider oyuncuların bu konuda örnek olması gerektiğini de vurgulayan yıldız isim, takım arkadaşlarını eleştirmeden önce kendi hatalarını kabul etmenin önemine değindi:
"Kesinlikle, bizimle başlıyor. Bir mesaj vermeye çalışırken önce kendi sorumluluğunuzu kabul ederseniz söyledikleriniz çok daha net anlaşılır ve daha kolay karşılık bulur."
"'Takım için şunu daha iyi yapabilirdim' diyerek başlamalısınız. Sonra herkes sırayla kendisini değerlendirir."
Williamson, farklı mağlubiyetin taraftarlar önünde gelmesinin hayal kırıklığını daha da artırdığını söyledi:
"Bu kabul edilemez, özellikle de kendi sahamızda. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Bu şehir bunu hak etmiyor."
"Onlar için daha iyi olmak bizim elimizde. Şehir ve kulübün tamamı için daha iyi olmalıyız."
"Kabul edilemez. Söyleyecek fazla sözüm bile yok. Tek kelimeyle kabul edilemez."
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Son üç maçının her birinde potasında en az 138 sayı gören Pelicans, pazar günü de Golden State Warriors'a 138-87 yenilerek kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşamıştı.
Brooklyn karşısında 14'te sekiz saha içi ve 14'te 12 serbest atış isabetiyle 29 sayı üreten Williamson, çözümün herkesin kendi sorumluluğunu kabul etmesiyle başlayacağını vurguladı:
"Oyuncular, koçlar, herkes... Yetişkin insanlar olarak, takım hâlinde bunu yapmalıyız. Yalnız kaldığınızda aynaya bakıp kendinize, 'Takımım için yapmam gereken her şeyi yaptım mı?' diye sormalısınız."
"Savunmada yardım pozisyonlarında mıydım? Olmam gereken anda potaya en yakın yardım savunmacısı ben miydim? Şutları zorlaştırmak için çıkıp el gösterdim mi? Yapmam gereken her şeyi yaptım mı? Gerçekten çaba gösterdim mi?"
"ÖNCE KENDİMİZDEN BAŞLAMALIYIZ"
Soyunma odasında birlikteliğin korunduğunu belirten Williamson, bunun tek başına sorunları çözmeye yetmeyeceğini söyledi:
"Evet, birlikteyiz. Soyunma odasında birlik içindeyiz. Dediğim gibi, kimse böyle kaybetmek istemiyor. Ama böyle kaybetmekten hoşlanmıyorsak önce kendimizden başlamalıyız."
"Maç görüntülerini izliyoruz, bunları yapıyoruz ama değişim önce insanın kendi içinde başlamalı."
Pelicans, üçüncü çeyrekte Brooklyn'i 24 sayıda tutsa da kendisi yalnızca 15 sayı üretebildi. Son çeyrekte ise potasında 38 sayı gördü.
Williamson, hücumda savunmanın arasına girip boş şutörleri bularak takıma hareketlilik kazandırmaya çalıştığını anlattı:
"Boyalı alanı kalabalık tutmaya çalışıyorlardı. Ben de aralara hücum edip şutörleri bulmaya, bizim için biraz hareketlilik ve enerji yaratmaya çalıştım."
"Ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Üçüncü çeyrekte onları 24 sayıda tuttuk ama biz yalnızca 15 sayı attık. Son çeyrekte de 38 sayı yememiz bize hiçbir fayda sağlamaz. Gerçek bu."
Brooklyn, son çeyrekte yakaladığı 17-1'lik seriyle farkı 40 sayıya kadar çıkardı. Nets, yüzde 57 saha içi isabetiyle oynayıp 41 üçlüğün 20'sini sayıya çevirirken sekiz oyuncusu çift haneli skora ulaştı.
Williamson, bu mağlubiyetin yarattığı hissi unutmamaları gerektiğini belirtti:
"Buradan çıkarabileceğimizi umduğum olumlu şey, bu hissi hatırlamak. Maçtan sonra böyle hissetmekten, eve böyle gitmekten hoşlanmıyorsanız yine aynı noktaya geliyoruz: Aynaya bakıp 'Takımım için yapmam gerekeni yaptım mı?' diye sormalısınız."
Lider oyuncuların bu konuda örnek olması gerektiğini de vurgulayan yıldız isim, takım arkadaşlarını eleştirmeden önce kendi hatalarını kabul etmenin önemine değindi:
"Kesinlikle, bizimle başlıyor. Bir mesaj vermeye çalışırken önce kendi sorumluluğunuzu kabul ederseniz söyledikleriniz çok daha net anlaşılır ve daha kolay karşılık bulur."
"'Takım için şunu daha iyi yapabilirdim' diyerek başlamalısınız. Sonra herkes sırayla kendisini değerlendirir."
Williamson, farklı mağlubiyetin taraftarlar önünde gelmesinin hayal kırıklığını daha da artırdığını söyledi:
"Bu kabul edilemez, özellikle de kendi sahamızda. Taraftarlar bunu hak etmiyor. Bu şehir bunu hak etmiyor."
"Onlar için daha iyi olmak bizim elimizde. Şehir ve kulübün tamamı için daha iyi olmalıyız."