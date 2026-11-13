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İtalya'dan Fransa'ya zirve tokadı!

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya, sahasında Fransa'yı 3-1 mağlup ederek liderliği ele geçirdi. Francesco Pio Esposito, iki golle karşılaşmaya damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 13 Kasım 2026 00:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya'dan Fransa'ya zirve tokadı!
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında İtalya ile Fransa, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26 ve 75. dakikalarda Francesco Pio Esposito ile 63. dakikada Davide Frattesi kaydetti. Fransa'nın tek golü, 10. dakikada Michael Olise'den geldi.

DONNARUMMA'NIN HATASINI OLISE AFFETMEDİ

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Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, 10. dakikada öne geçti. Gianluigi Donnarumma'nın hatası sonrasında topu önünde bulan Michael Olise, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

17. dakikada Bradley Barcola'nın tehlikeli şutunda Donnarumma bu kez gole izin vermedi.

PIO ESPOSITO'DAN BERABERLİK GOLÜ

İtalya, 26. dakikada skoru eşitledi. Nicolo Cambiaghi'nin hazırladığı pozisyonda Francesco Pio Esposito, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

29. dakikada Sebastiano Esposito'nun vuruşunu Mike Maignan kurtarırken, 35. dakikada Fransa gole çok yaklaştı. Barcola'nın ceza sahası dışından sert şutu sağ direkten döndü. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

ÖNCE DİREK, ARDINDAN KAÇAN PENALTI

İkinci yarıda Fransa bir kez daha direğe takıldı. 53. dakikada Rayan Cherki'nin ceza sahası çizgisi yakınından yaptığı vuruşta top sol direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada Malo Gusto'nun müdahalesinin ardından hakem Istvan Kovacs, İtalya lehine penaltı kararı verdi. 60. dakikada topun başına geçen Sebastiano Esposito, vuruşunu sağ direğin yanından dışarı gönderdi.

DIMARCO GİRDİ, FRATTESI ATTI

İtalya, kaçan penaltının ardından üstünlüğü yakaladı. 62. dakikada oyuna giren Federico Dimarco, bir dakika sonra Davide Frattesi'yi ceza sahasında topla buluşturdu. Frattesi, sert vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi.

74. dakikada Dayot Upamecano'nun müdahalesiyle bir penaltı daha kazanan İtalya'da bu kez sorumluluğu Francesco Pio Esposito aldı. 75. dakikada penaltıyı gole çeviren genç forvet, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Fransa'da Olise'nin 87. dakikada kullandığı serbest vuruşta ise top üstten auta çıktı.

İTALYA'NIN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Gruba Belçika karşısındaki 2-0'lık yenilgiyle başlayan İtalya, sonraki dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. Türkiye'yi iki maçta da mağlup eden, Fransa deplasmanından bir puanla dönen İtalyanlar, bu galibiyetle yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

FRANSA'NIN YENİLMEZLİĞİ SONA ERDİ

İlk dört grup maçında üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Fransa, ilk yenilgisini İtalya deplasmanında yaşadı. Türkiye ve Belçika karşısındaki galibiyetlerle topladığı puanlarla Milano'ya lider gelen Fransızlar, üstünlüğünü koruyamadığı karşılaşmanın ardından zirveyi rakibine bıraktı.

ZİRVEDE PUANLAR EŞİTLENDİ

Bu sonuçla İtalya puanını 10'a yükseltti ve ikili averaj üstünlüğüyle Fransa'nın önünde liderliğe yerleşti. Fransa 10 puanla ikinci sıraya gerilerken, Belçika 9 puanla üçüncü, Türkiye ise puansız son sırada kaldı.

Grubun son haftasında İtalya, 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Fransa ise aynı gün A Milli Takımımızı ağırlayacak. İki mücadele de TSİ 22.45'te başlayacak.

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