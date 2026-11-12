Galatasaray'a Noa Lang için rakip çıktı!

Napoli forması giyen Noa Lang, İtalyan ekibine veda edebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Hollandalı futbolcunun, Lazio maçında taraftarın tepkisi çekmesi ve taraftara yanıt vermesinin ardından Napoli'de kalması beklenmiyor.
GALATASARAY YİNE İSTİYOR
Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
GENOA'NIN TRANSFER HAYALİ
İtalyan basınında yer alan haberde, Noa Lang'ın Napoli ile yaşadığı sorunların bazı Serie A ekiplerini de iştahlandırdığı ve Genoa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun transferini hayal ettiği belirtildi.
Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin, Noa Lang'ı çok beğendiği ve Hollandalı futbolcuyu Serie A'dan tek beğenen ismin De Rossi olmadığı yazıldı.
TRANSFER FORMÜLLERİ
Noa Lang'ın yaşananlardan sonra Napoli'de kalamayacağı ve bir çıkış yolu bulunması gerektiği ve 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık veya maaşının bir bölümü karşılanarak Napoli'den ayrılabileceği ifade edildi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Lang-Napoli, hiç çiçek açmamış bir aşk hikayesi! Yeteneği tartışılmaz: Doğru ortamda, fark yaratır." ifadeleri yer aldı.
BU SEZON PERFORMANSI
Napoli'de bu sezon 12 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
NAPOLI İLE SÖZLEŞMESİ
Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Noa Lang'ın, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY YİNE İSTİYOR
Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
GENOA'NIN TRANSFER HAYALİ
İtalyan basınında yer alan haberde, Noa Lang'ın Napoli ile yaşadığı sorunların bazı Serie A ekiplerini de iştahlandırdığı ve Genoa'nın, 27 yaşındaki futbolcunun transferini hayal ettiği belirtildi.
Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin, Noa Lang'ı çok beğendiği ve Hollandalı futbolcuyu Serie A'dan tek beğenen ismin De Rossi olmadığı yazıldı.
TRANSFER FORMÜLLERİ
Noa Lang'ın yaşananlardan sonra Napoli'de kalamayacağı ve bir çıkış yolu bulunması gerektiği ve 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kiralık veya maaşının bir bölümü karşılanarak Napoli'den ayrılabileceği ifade edildi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, "Lang-Napoli, hiç çiçek açmamış bir aşk hikayesi! Yeteneği tartışılmaz: Doğru ortamda, fark yaratır." ifadeleri yer aldı.
BU SEZON PERFORMANSI
Napoli'de bu sezon 12 maçta süre bulan Noa Lang, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
NAPOLI İLE SÖZLEŞMESİ
Napoli ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Noa Lang'ın, güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.