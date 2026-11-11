Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku gelişmesi

Belçika, kalçasında hafif bir sorun yaşayan Romelu Lukaku'nun Türkiye-Belçika karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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calendar 11 Kasım 2026 15:27 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku gelişmesi
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Belçika Futbol Federasyonu, kalçasında hafif bir sorun yaşayan Romelu Lukaku'nun UEFA Uluslar Ligi'nde yarın oynanacak Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyeceğini bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Romelu Lukaku, Türkiye-Belçika maçında forma giyemeyecek. Hafif bir kalça sorunu bulunan oyuncu, en uygun koşullarda tedavi görebilmesi için tedbir amacıyla Belçika'da kalacak. Sağlık ekibi, onun pazar günkü maça hazır olması için elinden gelen her şeyi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Lukaku'nun yerine kadroya başka bir oyuncunun çağrılmayacağını ve 33 yaşındaki futbolcunun durumunun 13 Kasım Cuma günü yeniden değerlendirileceği kaydedildi.



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