Bugün
20:00
Türkiye
Belçika
Bugün
22:45
İtalya
Fransa
Bugün
22:45
Çekya
İspanya
Bugün
22:45
İngiltere
Hırvatistan
Bugün
20:00
Ermenistan
Güney Kıbrıs
Bugün
22:45
Karadağ
Letonya
Bugün
22:45
San Marino
Beyaz Rusya
Bugün
22:45
Arnavutluk
Finlandiya

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Kim Min-Jae yoklaması!

Bayern Münih'te Kim Min-Jae'nin geleceği gündeme gelirken Galatasaray, Beşiktaş ve Juventus'un Güney Koreli stoperin durumuyla ilgili bilgi aldığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 17:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Beşiktaş'tan Kim Min-Jae yoklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İki kulübün, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae için nabız yokladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bild'in haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Juventus da son dönemde Güney Koreli savunmacının durumunu sordu.

BAYERN'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Alman ekibinin, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kim Min-jae ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yönetim ile oyuncu arasında yapılacak görüşmelerde, savunmacının kulüpteki geleceği ele alınacak.

OLASI AYRILIĞA HAZIRLIK

Bayern Münih'in kadro planlamasında Kim Min-jae'nin ayrılma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Alman kulübünün, bu olasılığa karşı genç stoperlerin yer aldığı bir alternatif listesi hazırladığı kaydedildi.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.