Galatasaray ve Beşiktaş'tan Kim Min-Jae yoklaması!

Galatasaray ve Beşiktaş için Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İki kulübün, Bayern Münih forması giyen Kim Min-jae için nabız yokladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'in haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Juventus da son dönemde Güney Koreli savunmacının durumunu sordu.
BAYERN'DE KRİTİK GÖRÜŞME
Alman ekibinin, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kim Min-jae ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yönetim ile oyuncu arasında yapılacak görüşmelerde, savunmacının kulüpteki geleceği ele alınacak.
OLASI AYRILIĞA HAZIRLIK
Bayern Münih'in kadro planlamasında Kim Min-jae'nin ayrılma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Alman kulübünün, bu olasılığa karşı genç stoperlerin yer aldığı bir alternatif listesi hazırladığı kaydedildi.
BAYERN'DE KRİTİK GÖRÜŞME
Alman ekibinin, sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Kim Min-jae ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yönetim ile oyuncu arasında yapılacak görüşmelerde, savunmacının kulüpteki geleceği ele alınacak.
OLASI AYRILIĞA HAZIRLIK
Bayern Münih'in kadro planlamasında Kim Min-jae'nin ayrılma ihtimalini de değerlendirdiği aktarıldı. Alman kulübünün, bu olasılığa karşı genç stoperlerin yer aldığı bir alternatif listesi hazırladığı kaydedildi.
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