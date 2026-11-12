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Gianluca Prestianni için sözleşme ve transfer iddiası!

Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, Benfica'dan Arjantinli oyuncu Gianluca Prestianni ile ilgileniyor. Benfica ise milli aranın ardından 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 15:56
Gianluca Prestianni için sözleşme ve transfer iddiası!
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Benfica forması giyen Gianluca Prestianni, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BU SEZON PERFORMANSI

Arjantinli sağ kanat oyuncusu, bu sezon Benfica forması altında çıktığı 20 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

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YENİ SÖZLEŞME HAMLESİ

Record'da yer alan habere göre, Benfica, bu performansının ardından genç oyuncusu için harekete geçti.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Portekiz ekibi, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Benfica'nın, milli aranın ardından Prestianni'nin 2029'da bitecek sözleşmesini 2031'e kadar uzatacağı yazıldı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PEŞİNE

Prestianni için sözleşme haberiyle birlikte transfer haberleri de gündeme geldi.

Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, 20 yaşındaki Arjantinli sağ kanat oyuncusuyla ilgileniyor. Premier Lig'den de Arsenal, Newcastle United ve Aston Villa'nın genç oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.



100 MİLYON EURO'LUK MADDE!

Prestianni'nin Benfica ile mevcut sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor. Arjantinli futbolcunun eski kulübü Velez de süreci yakından takip ediyor. Velez'in, Prestianni'nin sonraki transferinden yüzde 15 pay hakkı bulunuyor.

6 MAÇ CEZA ALMIŞTI!

Benfica forması giyen Gianluca Prestianni, geçen sezon şubat ayında oynanan Benfica - Real Madrid maçında gündem yaratmıştı.

Arjantinli futbolcu, Real Madrid'den Vinicius Junior'a ırkçılık yaptığı gerekçesiyle 6 maç men cezası almıştı.



BÜYÜK YÜKSELİŞ!

Prestianni, 6 maçlık ceza sonrası 9 ayda kariyerinde önemli bir yükselişe imza atarak transfer ve sözleşme haberleriyle gündeme gelmeyi başardı.

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