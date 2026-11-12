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Arjantin'de Lionel Scaloni'nin sözleşmesi uzatıldı

Arjantin'e 2022 Dünya Kupası ve iki Copa America şampiyonluğu kazandıran Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 23:39
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Arjantin'de Lionel Scaloni'nin sözleşmesi uzatıldı
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Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantin Futbol Federasyonunun açıklamasında, 2018'den bu yana takımı çalıştıran Arjantinli teknik adam Scaloni ile 4 yıllık yeni anlaşma imzalandığı belirtildi.

Scaloni yönetimindeki Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası ile 2021 ve 2024 Kupa Amerika'da şampiyon oldu.



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