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Kevin De Bruyne'den Arda Güler ve A Milli Takım için olay sözler!

A Milli Futbol Takımımız, sahasında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Belçika adına gol atan yıldız futbolcu Kevin De Bruyne, mücadelenin ardından milli futbolcumuz Arda Güler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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calendar 12 Kasım 2026 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 22:23
Fotoğraf: AA
Kevin De Bruyne'den Arda Güler ve A Milli Takım için olay sözler!
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Belçika'nın yıldız orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcunun Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri olduğunu belirten De Bruyne, Belçika olarak oyun planlarını da Arda'nın etkisini göz önünde bulundurarak hazırladıklarını söyledi.

De Bruyne, "Doğru zamanda doğru yerdeydim, goller attım. Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ KULÜPLERİNDEN BİRİNDE"

Arda Güler'in kariyerine ve yeteneğine de değinen Belçikalı yıldız, milli futbolcumuzun dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer aldığını dile getirdi.

De Bruyne, "Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." sözleriyle genç yıldızın kalitesine dikkat çekti.



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