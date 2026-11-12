PSV'den Kevin de Bruyne hamlesi

PSV, Kevin De Bruyne'yi devre arasında Napoli'den transfer etmek için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında çıkan haberlerin ardından kaynaklar, Hollanda ekibinin 35 yaşındaki Belçikalı yıldızın durumunu sorduğunu ve oyuncuyla temas kurduğunu doğruladı.
Napoli ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek De Bruyne için girişimler henüz ilk aşamada.
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, geçen sezon yıldız futbolcuyu "Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri" sözleriyle övmüştü.
Napoli ile sözleşmesi 2027 yazında sona erecek De Bruyne için girişimler henüz ilk aşamada.
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, geçen sezon yıldız futbolcuyu "Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri" sözleriyle övmüştü.
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