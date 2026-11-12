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Draymond: "Curry'nin yokluğuna artık daha hazırlıklıyız"

Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Draymond Green, gelişen takım uyumu ve genç oyuncuların katkısı sayesinde Stephen Curry'nin yokluğunu geçen sezona göre daha iyi karşılayabileceklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 13:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Draymond: 'Curry'nin yokluğuna artık daha hazırlıklıyız'
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Golden State Warriors'ın Houston Rockets'a 115-108 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Draymond Green, Stephen Curry'nin erken sakatlığına rağmen takımın ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sağ karın bölgesindeki ağrı nedeniyle ilk çeyrekte oyundan çıkan Curry, yalnızca altı dakika sahada kalıp üç sayı üretebildi. Yıldız oyuncu, karşılaşmaya NBA'de ikinci sırada yer aldığı 30.6 sayı ortalamasıyla çıkmıştı.

Green, Warriors'ın Curry olmadan oynama konusunda geçen sezondan daha iyi durumda olduğunu belirtti:

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"Bence bu takımın ruhu daha iyi. Kim olduğumuzdan ve bizi iyi bir takım yapan özelliklerden daha eminiz."

Kadronun derinleştiğini ve genç oyuncuların geliştiğini vurgulayan Green, özellikle Yaxel Lendeborg ile Brandin Podziemski'ye dikkat çekti:

"Yax gibi topu verip avantaj yaratmasını bekleyebileceğiniz bir oyuncumuz var. BP de çok daha iyi oynuyor."

"BP'nin ve birçok genç oyuncumuzun gelişimi, Yax'in aramıza katılıp bu ligde çok iyi bir genç oyuncu olduğunu göstermesi, bizi kesinlikle daha iyi bir konuma getiriyor."

Lendeborg, 25 sayı ve 10 ribaundla Warriors'ın en skorer ismi olurken Podziemski 22 sayı üretti.

Green, Curry'nin yokluğunda Lendeborg'un hücumda daha fazla sorumluluk alabileceğini fark etmeye başladığını söyledi:

"Anlamayı öğrenmesi gereken şey şu: Steph sahada değildi. KD de kenardaydı. Ona, 'Etrafına bak, hangi takımda oynadığı fark etmeksizin muhtemelen sahadaki en iyi oyuncu sensin' dedim."

"Bence bir noktada kafasında bir ışık yandı. Daha agresif oynamaya başladı ve maç bizim açımızdan değişti."

Genç oyuncunun bu sorumluluğu üstlenmeye alışması gerektiğini belirten Green, "Bunu yapmaktan çekinmediğini göstermesine ihtiyacımız var" dedi.

Maç sırasında yaşanan gerginlikte takım arkadaşlarının Lendeborg'a destek vermesi de sorulan Green, birliktelik vurgusu yaptı:

"Bu konuda hiçbir şey değişmez. Birimizle karşı karşıyaysan hepimizle karşı karşıyasın. Biz böyleyiz."

"Takım arkadaşınla ilgili bir şey oluyorsa sen de yanında olmalısın. Oyuncularımız bunu yaptı. Bu önemli."

Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren Warriors'ın derecesi 8-4'e geriledi. Golden State, beş maçlık deplasman turuna cuma günü San Antonio Spurs karşısında devam edecek.

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