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Altay Bayındır için bekleyiş sona eriyor!

Manchester United'dan Celta Vigo'ya kiralanan Altay Bayındır, İspanyol ekibindeki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli kalecinin forma giymesi, Celta Vigo'nun Manchester United'a ödeyeceği kiralama bedelini de düşürecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 11:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Altay Bayındır için bekleyiş sona eriyor!
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Sezon başında Manchester United'dan Celta Vigo'ya kiralanan Altay Bayındır için bekleyiş sona eriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol basınından Faro de Vigo'nun haberine göre, milli kaleci, Celta Vigo'nun cuma günü Salamanca'da oynayacağı Kral Kupası karşılaşmasında ilk kez forma giyecek.

HENÜZ BİR DAKİKA BİLE OYNAMADI

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Yaz transfer döneminde Celta Vigo'ya katılan Altay Bayındır, sezonun geride kalan bölümünde henüz resmi bir maçta görev alamadı.

Teknik direktör Claudio Giraldez'in lig ve Avrupa Ligi karşılaşmalarında kaleyi Ionut Radu'ya emanet etmesi nedeniyle forma şansı bulamayan 28 yaşındaki kaleci, kendisini göstermek için Kral Kupası'nı beklemek zorunda kaldı.

OYNADIKÇA KİRALAMA BEDELİ DÜŞECEK

Altay Bayındır'ın forma giymesi, Celta Vigo'ya ekonomik açıdan da avantaj sağlayacak.

Haberde, Celta Vigo ile Manchester United arasında yapılan kiralama anlaşmasında özel bir madde bulunduğu belirtildi.

Buna göre İspanyol kulübünün Manchester United'a ödeyeceği kiralama bedeli, Altay Bayındır'ın forma giydiği maç sayısına bağlı olarak azalacak.

RADU'NUN SAKATLIĞI FIRSAT OLABİLİR

Öte yandan Celta Vigo'nun birinci kalecisi Ionut Radu'nun omzundaki sakatlık nedeniyle tedavi gördüğü ve bu sebeple milli takım kampına katılmadığı aktarıldı.

Rumen kalecinin sakatlığının devam etmesi halinde Altay Bayındır'ın yalnızca Kral Kupası'nda değil, lig ve Avrupa maçlarında da forma giyme ihtimalinin doğabileceği ifade edildi.

MANCHESTER UNITED 5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Altay Bayındır, 2023 yazında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Bu sezon daha fazla forma şansı bulmak amacıyla Celta Vigo'ya kiralanan milli kaleci, İspanya'daki ilk sınavını vermeye hazırlanıyor.

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