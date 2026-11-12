Belçika öncesi dikkat: İşte öne çıkan yönleri!

A Milli Takımımız'ın İzmir'de ağırlayacağı Belçika, mercek altına alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni teknik direktörü Mark van Bommel yönetiminde yapılanmaya giden Kırmızı Şeytanlar'da dikkat çeken detaylar şu şekilde:
-A Ligi 1. Grup'ta 4 maçta 2 galibiyet alan Belçika; İtalya'yı ve Türkiye'yi mağlup etti. 6 puanla üçüncü sırada yer alırken rakip ağlara 6 gol bıraktılar, kalelerinde 5 gole engel olamadılar.
-Atılan 6 golü 2'şer kez Dodi Lukebakio ve Kevin de Bruyne kaydetti. Mika Godts ve Romelu Lukaku 1'er golle takip etti. 3'ünü ceza sahası içinden, 3'ünü ceza sahası dışından kaydettiler.
-Hızlı çıkışları çok iyi yapan Belçika, kontrataktan rakiplerine 3 gol attı.
-Orta sahanın dinamosu olan De Bruyne, maç başına 3.3 şut ve 1.7 isabetli şut karneleriyle tehdit oluşturuyor.
-Kaleci Senne Lammens, çıktığı 3 karşılaşmada filelerini 2 kez gole kapattı. 19 kurtarışa imza atarken maç başına 6.3 kurtarış değeri tutturdu. Sadece 1 gol gören başarılı eldiven, onu da ceza sahası dışından yedi.
-Ceza sahasından gol yemeyen Belçika savunmasının merkezindeki Brandon Mechele maç başı uzaklaştırma (5.2), ikili mücadele kazanma (5), partneri Nathan Ngoy ise uzaklaştırma (4.5) ve pas arası (2.2) karnelerinde başı çekti.
-Belçika'da Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemeyecek. Kalçasında ağrısı bulunan Fenerbahçeli santrfor, tedavisini ülkesinde tamamlayacak.
-Seys, Ngoy, Lukebakio ve Raskin olmak üzere 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
-A Ligi 1. Grup'ta 4 maçta 2 galibiyet alan Belçika; İtalya'yı ve Türkiye'yi mağlup etti. 6 puanla üçüncü sırada yer alırken rakip ağlara 6 gol bıraktılar, kalelerinde 5 gole engel olamadılar.
-Atılan 6 golü 2'şer kez Dodi Lukebakio ve Kevin de Bruyne kaydetti. Mika Godts ve Romelu Lukaku 1'er golle takip etti. 3'ünü ceza sahası içinden, 3'ünü ceza sahası dışından kaydettiler.
-Hızlı çıkışları çok iyi yapan Belçika, kontrataktan rakiplerine 3 gol attı.
-Orta sahanın dinamosu olan De Bruyne, maç başına 3.3 şut ve 1.7 isabetli şut karneleriyle tehdit oluşturuyor.
-Kaleci Senne Lammens, çıktığı 3 karşılaşmada filelerini 2 kez gole kapattı. 19 kurtarışa imza atarken maç başına 6.3 kurtarış değeri tutturdu. Sadece 1 gol gören başarılı eldiven, onu da ceza sahası dışından yedi.
-Ceza sahasından gol yemeyen Belçika savunmasının merkezindeki Brandon Mechele maç başı uzaklaştırma (5.2), ikili mücadele kazanma (5), partneri Nathan Ngoy ise uzaklaştırma (4.5) ve pas arası (2.2) karnelerinde başı çekti.
-Belçika'da Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemeyecek. Kalçasında ağrısı bulunan Fenerbahçeli santrfor, tedavisini ülkesinde tamamlayacak.
-Seys, Ngoy, Lukebakio ve Raskin olmak üzere 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.